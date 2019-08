La Fédération Ivoirienne de Rugby (FIR) se fixe un nouveau cap et fait appel aux anciens internationaux

La Fédération Ivoirienne de Rugby (FIR) (www.FIR.ci) a décidé de renforcer l’encadrement technique des sélections nationales. Une vision partagée par l’ensemble des acteurs de la balle ovale ivoirienne. Cette nouvelle dynamique impulsée par le comité exécutif de la Fédération Ivoirienne de Rugby vise à permettre à la Côte d’Ivoire de retrouver son rang honorable sur l’échiquier Africain et mondial. Ceci passe d’abord par la qualification pour la phase finale Coupe d’Afrique des Nations2020 et la Coupe du monde 2023 en France.

Pour atteindre cet objectif, le président de la FIR, Elvis Tano a fait confiance à Diomandé Olivier. Il a été nommé nouveau Manager Général des Sélections nationales. Diomandé Olivier est un ancien international ivoirien qui a évolué dans le championnat Français avec les clubs du Stade Français, RC Nîmes, le Racing Metro 92, Bègles-Bordeaux, Montpellier RC… Son expérience du haut niveau, sa rigueur ont réussi à convaincre le président Elvis Tano à le nommer à ce poste stratégie. Il remplace ainsi Roger Motchan.

Aussitôt nommé, le nouveau manager général a constitué son équipe de ‘’rêve’’ pour atteindre l’objectif qui lui a été assigné. Ainsi, Edgar Babou sélectionneur national du XV ivoirien, prendre le poste de Manager. Il sera aidé dans cette tâche par Soumahoro Bakary qui intègre officiellement la sélection A et Kaba Kaba Thibaut (il retrouve la sélection nationale). Le staff sportif est constitué de Diomandé Laurent, Tian Silvère Lassissi Ismael et Meunier Jean-Michel. Diomandé Laurent et Tian Silvère auront la charge de s’occuper des ¾. Quand Lassissi Ismael et Meunier Jean-Michel travailleront avec les Avants. Le manager Diomandé Olivier dans son travail s’appuiera en plus du staff, sur Lacoste Jean-Philippe. Cet ancien du milieu de la balle ovale occupe le poste de directeur de la performance.

Propos de la Fédération Ivoirienne de Rugby :

La Fédération Ivoirienne de Rugby ( FIR) (www.FIR.ci) est née en 1961. Elle membre fondateur de Rugby Afrique. La Fédération présidée par Dr Tano Elvis, à la charge la promotion et la vulgarisation de la balle ovale sur toute l’étendue du territoire. Notre objectif est accroître le nombre de pratiquant du rugby en Côte d’Ivoire.

