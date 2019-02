La Fondation Ecobank soutient le cinema africain

LOME, Togo -- La Fondation Ecobank (EcobankFoundation.org) est heureuse de récompenser le film africain présentant l'image la plus positive du continent, lors de l’édition 2019 du prestigieux Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision Ouagadougou (FESPACO) qui va se tenir du 23 février au 2 mars à Ouagadougou, Burkina Faso.



Organisé tous les deux ans sous l’égide du gouvernement Burkinabè, et considéré comme l’événement cinématographique et culturel le plus important du continent africain le festival célèbre cette année son 50e anniversaire.



«C’est un réel honneur pour la Fondation Ecobank de parrainer un prix aussi important lors de cette édition exceptionnelle à Ouagadougou», a déclaré Carl Manlan, directeur des opérations de la Fondation Ecobank. « L’industrie cinématographique africaine suscite de plus en plus d’attention et de reconnaissance dans le monde entier, et nous accordons une grande importance à la promotion du film qui décrit le mieux une image positive de l’Afrique. Le prix spécial Sembène Ousmane sera attribué au film qui traduit le mieux les valeurs qui sont celles d’Ecobank, à savoir la dignité, le sens de l’honneur et la bonne gouvernance.»



Baptisé du nom de l’un des emblématiques auteur-créateurs africains francophones, le Prix spécial Sembène Ousmane a été institué depuis 2007. Cette année, les experts des secteurs ci-après sélectionneront le film gagnant : Denise Epoté (présidente du jury et directrice générale de TV5 Monde Afrique), Clarence Delgado (cinéaste), Cheick Oumar Cissoko (cinéaste et ancien Ministre de la Culture du Mali), et Issa Soma (journaliste). Le gagnant du prix sera récompensé d’un chèque d’une valeur de 5 000 000 FCFA et d’un trophée de bronze, représentant le buste de Sembène Ousmane.



Cette année, plus de 400 films seront projetés dont 20 participent à la compétition officielle. La cérémonie de remise des prix spéciaux aura lieu le jeudi 28 février. Le grand gagnant du festival sera annoncé lors de la cérémonie de clôture le samedi 2 mars.