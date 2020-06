La Fondation Internet Society annonce des bourses de développement de compétences

La Fondation Internet Society (www.ISOCFoundation.org) a lancé un nouveau programme de bourses qui vise à soutenir la croissance économique, à améliorer le niveau de santé et à développer l'offre éducative en aidant les personnes et les communautés à utiliser Internet d'une manière plus experte et plus efficace.

Au cours de son année pilote, le programme de bourses SCILLS (Strengthening Communities/Improving Lives and Livelihoods, soit renforcer les communautés / améliorer les vies et les moyens de subsistance) est ouvert aux organisations éligibles au Bangladesh, en Colombie et au Sénégal; avec une extension à d'autres pays prévue dans les années à venir. Des bourses pouvant atteindre 150 000 $ seront ainsi accordées à des organisations pour des projets d'une durée maximale de 24 mois.

Le programme est ouvert aux candidatures entre le 9 juin et le 5 septembre, et les candidats retenus seront annoncés début septembre.

« Bien que l'accès à Internet ait énormément augmenté au cours des dix dernières années, un fossé persiste entre ceux qui ont les connaissances et les compétences nécessaires pour utiliser Internet pour améliorer leur vie de manière tangible, et ceux et celles qui n'en ont pas », a déclaré Sarah Armstrong, directrice exécutive de la Fondation Internet Society. « Le programme de bourse SCILLS vise à réduire cet écart en soutenant les organisations dont le travail permet aux communautés d'acquérir des compétences numériques essentielles, qui, lorsqu'elles sont exploitées, ont le potentiel d'améliorer l'éducation, la santé et les résultats économiques d'une communauté. »

Contact de presse :

Mabel Gunda

gunda@isocfoundation.org

