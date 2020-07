La Fondation Merck célèbre la Journée Mondiale de l'ART (Technologie de Reproduction Artificielle) en formant des Embryologistes locaux et des Spécialistes de la Fertilité en Afrique et en Asie

La Fondation Merck (www.Merck-Foundation.com) offre une formation pratique à long terme aux Embryologistes et Spécialistes de la Fertilité pour former des experts locaux en embryologie et en fertilité en Afrique et en Asie ; La Fondation Merck entre dans l'histoire en formant les premiers embryologistes africains et experts en fertilité dans de nombreux pays tels que ; Gambie, Burundi, Guinée, Tchad, Niger, Sierra Leone et Libéria.

La Fondation Merck, la branche philanthropique de Merck KGaA Allemagne marque la « Journée Mondiale de l'ART 2020 » en offrant une formation pratique à long terme en embryologie et une formation spécialisée en fertilité clinique pour développer des embryologistes locaux et des spécialistes de la fertilité afin d'améliorer l'accès à soins de fertilité de qualité et rentables en Afrique et en Asie, dans le cadre de la campagne ‘Merck Plus Qu’une Mère’.

Dr. Rasha Kelej, CEO of Merck Foundation, President of Merck More than a Mother and One of 100 Most Influential Africans (2019) a souligné : « Je crois fermement au rôle important des embryologistes et des spécialistes de la fertilité pour autonomiser les femmes infertiles en améliorant leur accès à l'information, au changement de mentalité et aux soins de qualité et équitables en matière de fertilité.

Je suis très fière que dans le cadre de la campagne ‘Merck Plus Qu’une Mère’ en partenariat avec les Premières Dames d'Afrique, les Ministères de la Santé, les Universités et les Sociétés de Fertilité, nous avons pu fournir une formation pratique en embryologie à long terme et des spécialistes de la fertilité clinique pour former davantage plus de 182 Embryologistes et Experts en Fertilité locaux de 35 pays. Plusieurs entre eux ont été formés pour devenir les premiers embryologistes locaux dans de nombreux pays où ils n'avaient jamais eu d'embryologistes ou de spécialistes de la fertilité auparavant, tels que ; en Gambie, Burundi, Guinée, Niger, Tchad, Rwanda, Ouganda, Kenya, Sierra Leone, Zambie, Zimbabwe, Éthiopie et Libéria. Avec vous, les anciens de la Fondation Merck et nos partenaires, nous écrivons l'histoire et remodelons le paysage des soins de fertilité ».

La Fondation Merck fournira également en ligne un diplôme d'un an et un master de deux ans en médecine sexuelle et reproductive de l'Université du Royaume-Uni à plus de 80 médecins d'Afrique et d'Asie pour contribuer à notre mission de briser la stigmatisation autour de l'infertilité et de remodeler le paysage des soins de fertilité dans le sud global.

Les Premières Dames Africaines de 18 pays travaillent en étroite collaboration avec la Fondation Merck en tant qu'Ambassadrices de Merck Plus Qu'une Mère, y compris le Zimbabwe, la Zambie, la Sierra Leone, le Niger, la Namibie, le Mozambique, le Libéria, la Guinée Conakry, la Gambie, la RDC Congo, le Congo Brazzaville, le Tchad, RCA, Botswana et Burundi (ancienne Première Dame) et Malawi (ancienne Première Dame). « Les Premières Dames Africaines se sont associées à la Fondation Merck pour diriger et exécuter de nombreuses initiatives dans leurs pays respectifs en tant qu’Ambassadrice Merck Plus Qu’une Mère afin d’autonomiser les femmes infertiles et briser la stigmatisation autour de l'infertilité. Cela en dit long sur le travail que nous faisons », a ajouté le Dr. Rasha Kelej.

La Fondation Merck a formé plus de 82 embryologistes en plus de 100 spécialistes de la fertilité de 35 pays qui sont : Bangladesh, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Tchad, RCA, Côte D'IVOIRE, RDC, Congo Brazzaville, Ethiopie, Ghana, Guinée, Kenya, Malaisie, Libéria, Mali, Myanmar, Namibie, Népal, Nigéria, Niger, Philippines, Russie, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Sri Lanka, Gambie, Togo, Tanzanie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe.

Le programme de formation pratique en embryologie et spécialistes de la fertilité de Merck est une initiative en cours et la Fondation Merck continuera à former davantage de médecins et des embryologistes dans plusieurs pays africains, asiatiques et pays en voie de développement.

À Propos du Programme de Formation sur la Fertilité et l'Embryologie de Merck :

Le Programme de Formation de Merck en Embryologie et en Fertilité ont été lancé en 2016 dans le cadre de Merck Plus Qu’une Mère en partenariat avec les Premières Dames Africaines et les Ministères de la Santé. Dans le cadre de ce programme, la Fondation Merck a fourni une formation pratique à des candidats venant d'Afrique et d'Asie, en partenariat avec de nombreux instituts de formation tels que ; l'Institut Indonésien des Sciences de la Reproduction (IRSI), en Indonésie ; Institut International de Formation et de Recherche en Santé Reproductive (IIRRH), en Inde ; l’Académie de l’Enseignement Supérieure de Manipal (MAHE), en Inde et Hôpitaux de FIV Indira, Inde.

À propos de la campagne « Merck More than a Mother » ;

« Merck Plus Qu’une Mère » est un mouvement fort qui vise à autonomiser les femmes infertiles à travers l'accès à l'information, l'éducation et le changement de mentalité. Cette importante campagne aide les gouvernements à définir des politiques visant à améliorer l'accès à des soins de fertilité réglementés, sûrs et efficaces. Il définit les interventions visant à briser la stigmatisation autour des femmes infertiles et sensibilise sur la prévention de l'infertilité, la prise en charge et sur l'infertilité masculine. En partenariat avec les Premières Dames Africaines, les Ministères de la Santé, de l'Information, de l'Education et du Genre, Universitaire, des décideurs politiques, des Sociétés Internationales de Fertilité, des médias et de l'art, l'initiative offre également une formation aux spécialistes de la fertilité et aux embryologistes pour renforcer et améliorer les capacités de soins de fertilité en Afrique et dans les pays en voie de développement.

Avec « Merck Plus Qu’une Mère », nous avons initié un changement culturel pour déstigmatiser l'infertilité à tous les niveaux : En améliorant la sensibilisation, en formant des experts locaux dans les domaines des soins de fertilité et des médias, en renforçant le plaidoyer en collaboration avec les Premières Dames Africaines et femmes leaders et en soutenant les femmes sans enfants dans la création de leur propre petite entreprise. Il s'agit de donner à chaque femme le respect et l'aide qu'elle mérite pour vivre une vie épanouissante, avec ou sans enfant.

La Fondation Merck a lancé de nouvelles initiatives novatrices pour sensibiliser les communautés locales sur la prévention de l'infertilité, l'infertilité masculine dans le but de briser la stigmatisation liée à l'infertilité et d'habiliter les femmes infertiles dans le cadre de la CAMPAGNE DE SENSIBILISATION COMMUNITAIRE « Merck Plus Qu'une Mère », tels que ;

• Merck Plus Qu'une Mère Prix de Reconnaissance des Médias et Formation des Médias sur la Santé

• Merck Plus Qu'une Mère Prix de la Mode

• Merck Plus Qu'une Mère Prix du Film

• Des chansons locales avec des artistes locaux pour aborder la perception culturelle de l'infertilité et la façon de la changer

• Livre d'histoires pour enfants, adapté pour chaque pays

À propos de la Fondation Merck :

La Fondation Merck (www.Merck-Foundation.com), créée en 2017, est la branche philanthropique de Merck KGaA Allemagne. Elle vise à améliorer la santé et le bien-être des personnes et de faire progresser leur vie grâce à la science et la technologie. Nos efforts sont principalement centrés sur l'amélioration de l'accès aux solutions de soins de santé innovants dans les communautés mal desservies, le renforcement des capacités de recherche scientifique et de santé et l'autonomisation des personnes dans les STEM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques), en mettent l’accent sur les femmes et la jeunesse. Tous les communiqués de presse de la Fondation Merck sont diffusés par courrier électronique dès qu'ils deviennent disponibles sur le site Internet de la Fondation Merck. Veuillez aller sur www.Merck-Foundation.com pour en savoir plus et/ou pour vous inscrire en ligne : Merck Foundation (www.Merck-Foundation.com), Facebook (bit.ly/347DsTd), Twitter (bit.ly/2REHwaK), Instagram (bit.ly/2t3E0fX), YouTube (bit.ly/2E05GVg) and Flicker (bit.ly/2RJjWtH).

À propos de Merck :

Merck (www.MerckGroup.com) est une entreprise de premier plan dans les secteurs des sciences et des technologies, des soins des santé, des sciences de la vie et des matériaux de performance. Environ 53 000 employés travaillent davantage à développer les technologies qui rehaussent et améliorent la vie – à partir des thérapies biopharmaceutiques pour traiter le cancer ou la sclérose en plaques, des systèmes de pointe pour la recherche scientifique et de la production, des cristaux liquides pour les smartphones et téléviseurs LCD. En 2017, Merck a réalisé un chiffre d'affaires de 15,3 milliards d'euros dans 66 pays.

L’entreprise Merck, qui a été fondée en 1668, est la plus ancienne société pharmaceutique et chimique au monde. La famille fondatrice demeure le propriétaire majoritaire du groupe de sociétés cotées en bourse. Merck détient les droits mondiaux sur le nom et la marque Merck. Les seules exceptions sont les États-Unis et le Canada, où la société opère sous l’appellation EMD Serono, MilliporeSigma.

