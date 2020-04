La Fondation Merck en partenariat avec La Première Dame du Ghana soutient les travailleurs occasionnels et quotidiens touchés par le confinement due au coronavirus

La Fondation Merck (www.Merck-Foundation.com), la branche philanthropique de Merck KGaA Allemagne ensemble avec S.E. REBECCA AKUFO-ADDO, La Première Dame du Ghana et sa Fondation ont présenté des cartons d'articles de secours à plus de 1000 personnes handicapées, aux personnes vivant avec le VIH / SIDA et aux travailleurs occasionnels et quotidiens, en particulier aux femmes les plus touchées par le confinement due au coronavirus (COVID -19), pour limiter sa propagation au Ghana.

Les cartons qui contiennent du riz, de l'huile de cuisson, du milo, du sucre, du lait, des tomates en conserve, du poisson en conserve et d'autres articles, leur ont été distribuées selon des protocoles de distanciation physique.

Dr. Rasha Kelej, CEO of Merck Foundation, a expliqué : « Le confinement pour lutter contre le coronavirus va très durement toucher la plupart des travailleurs occasionnels et quotidiens. Par conséquent, en plus de faire la sensibilisation sur le coronavirus grâce à nos Prix de Reconnaissance des Médias « Rester à la Maison », la Fondation Merck a décidé de soutenir la stratégie des gouvernements africains visant à sauver la vie et les moyens de subsistance des populations dans le but de l'intégrer dans la stratégie de combat COVID-19. Après notre partenariat avec La Première Dame du Ghana, nous allons intensifier cette initiative pour soutenir davantage 600 à 1 000 familles pauvres dans chacun des pays suivants en partenariat avec leurs Premières Dames ; RDC Congo, Niger, Burkina Faso, Zimbabwe, Malawi, Liberia et Sierra Leone dans le but de sauver les moyens de subsistance de milliers de familles avec un accent particulier sur les femmes en Afrique dans les temps du coronavirus dans le cadre de l'initiative « Séparé mais connecté » de la Fondation Merck ».

S.E. REBECCA AKUFO-ADDO, La Première Dame du Ghana et Ambassadrice de Merck Plus Qu'une Mère a soulignée : « Nous remercions la Fondation Merck, notre partenaire pour leur soutien. Nous nous engageons à soutenir les personnes les plus touchées par les confinements actuels dans les épicentres du Grand Accra et du Grand Kumasi, et nous encourageons les autres à s'associer avec nous pour rendre la vie beaucoup plus supportable pour nos personnes vulnérables, en particulier les femmes et les enfants. »

Dr. Rasha Kelej a en outre souligné que « le Ghana et le reste du monde traversent des circonstances exceptionnelles et les diverses institutions et organes impliqués doivent soutenir ceux qui ne sont pas en mesure de supporter les conditions de fermeture de leur commerces afin qu'ils puissent soutenir leur famille, et que la participation positive contribue à la poursuite de ce grand groupe en adhérant aux instructions de santé et à la mise en quarantaine à domicile car au cas où ils ne seraient pas en mesure de le faire, ils devront sortir pour chercher un autre travail, ce qui les expose et expose aussi tout le monde aux risques de transmission de cette infection par le coronavirus ».

Dr. Rasha Kelej a expliqué : « Je voudrais éclairer sur une question très importante ; La pandémie a entraîné une augmentation horrible de la violence contre les femmes. Les femmes et les filles courent un risque plus élevé de violence domestique en raison des tensions accrues au sein du ménage. De plus, les fermetures d'écoles se traduisent par un fardeau accru de soins informels au sein des familles, affectant plus négativement les femmes que les hommes. Beaucoup de ces femmes sont actuellement prises au piège avec leurs agresseurs, ont du mal à accéder à n'importe quel service de soutien, elles sont seules et souffrent en silence. Par conséquent, la Fondation Merck en partenariat avec les Premières Dames Africaines soutient les travailleurs occasionnels avec un accent particulier sur les femmes dans le cadre de notre campagne phare Merck Plus Qu'une Mère ».

Téléchargez les images : https://we.tl/t-uejqEO3S7m

À propos de la Fondation Merck :

La Fondation Merck (www.Merck-Foundation.com) créée en 2017, est la branche philanthropique de Merck KGaA Allemagne. Elle vise à améliorer la santé et le bien-être des personnes et de faire progresser leur vie grâce à la science et la technologie. Nos efforts sont principalement centrés sur l'amélioration de l'accès aux solutions de soins de santé innovants dans les communautés mal desservies, le renforcement des capacités de recherche scientifique et de santé et l'autonomisation des personnes dans les STEM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques), en mettent l’accent sur les femmes et la jeunesse. Tous les communiqués de presse de la Fondation Merck sont diffusés par courrier électronique dès qu'ils deviennent disponibles sur le site Internet de la Fondation Merck. Veuillez aller sur www.Merck-Foundation.com pour en savoir plus et/ou pour vous inscrire en ligne : Merck Foundation (www.Merck-Foundation.com), Facebook (bit.ly/347DsTd), Twitter (bit.ly/2REHwaK), Instagram (bit.ly/2t3E0fX), YouTube (bit.ly/2E05GVg) and Flicker (bit.ly/2RJjWtH).

À propos de Merck :

Merck (www.MerckGroup.com) est une entreprise de premier plan dans les secteurs des sciences et des technologies, des soins des santé, des sciences de la vie et des matériaux de performance. Environ 53 000 employés travaillent davantage à développer les technologies qui rehaussent et améliorent la vie – à partir des thérapies biopharmaceutiques pour traiter le cancer ou la sclérose en plaques, des systèmes de pointe pour la recherche scientifique et de la production, des cristaux liquides pour les smartphones et téléviseurs LCD. En 2017, Merck a réalisé un chiffre d'affaires de 15,3 milliards d'euros dans 66 pays.

L’entreprise Merck, qui a été fondée en 1668, est la plus ancienne société pharmaceutique et chimique au monde. La famille fondatrice demeure le propriétaire majoritaire du groupe de sociétés cotées en bourse. Merck détient les droits mondiaux sur le nom et la marque Merck. Les seules exceptions sont les États-Unis et le Canada, où la société opère sous l’appellation EMD Serono, MilliporeSigma.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/merck-founda...