La Fondation Merck s’associe à la Première Dame de la République Démocratique du Congo pour soutenir les moyens de subsistance des femmes et des travailleurs occasionnels touchés par le confinement due au Coronavirus

La Fondation Merck (www.Merck-Foundation.com), la branche philanthropique de Merck KGaA Allemagne, s’associe à S.E. DENISE NYAKERU TSHISEKEDI, La Première Dame de la République Démocratique du Congo (RDC) pour soutenir les moyens de subsistance des femmes et des familles des travailleurs occasionnels et journaliers qui sont les plus touchés par le confinement due au Coronavirus (COVID […]

La Fondation Merck (www.Merck-Foundation.com), la branche philanthropique de Merck KGaA Allema...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...