La Force mixte multinationale salue le soutien continu du Tchad

Le nouveau commandant de la Force Multinationale Mixte (FMM), le général de division Ibrahim Sallau Ali, a remercié les forces armées tchadiennes pour leur soutien et a lancé un appel à une plus grande coopération afin de contribuer à la réalisation du mandat de la FMM.



Il a remercié les forces armées tchadiennes pour le rôle qu'elles ont joué en accueillant gracieusement le quartier général de la FMM. Il a fait cette déclaration lors d'une première visite au chef d'état-major général tchadien, le général d’armée Abakar Abdelkarim Daoud, à son bureau aujourd'hui 26 juillet 2023. Le général de division Ali a salué le rôle de chef de file du général Daoud et son soutien constant au succès de la FMM.



Il a souligné l'importance de la collaboration et de la coopération entre les pays membres pour lutter efficacement contre les activités des terroristes et garantir la paix et la stabilité dans la région du bassin du lac Tchad. Le commandant de la force a souligné la nécessité d'un soutien accru de la part de tous les pays membres, y compris le Tchad, en termes d'échange de renseignements, de main-d'œuvre et de ressources pour lutter efficacement contre l'ennemi commun.



En réponse, le général Daoud a assuré le commandant de la force et la FMM de la disponibilité des forces armées tchadiennes à fournir un soutien et une assistance continus, pour atteindre les objectifs de la mission. Il a exprimé l'engagement des forces armées tchadiennes pour le succès de la FMM, soulignant que le Tchad, en tant que chef d'état-major général des armées du pays hôte, a une responsabilité particulière pour assurer le succès de la mission.



À l'issue de la visite, les deux officiers ont exprimé leur optimisme quant aux progrès et aux succès futurs de la FMM. Ils ont réitéré leur engagement à collaborer et ont souligné l'importance d'une coopération continue, entre les pays membres, pour parvenir à une paix et une sécurité durables dans la région.



La visite a permis de réaffirmer la forte coopération entre la FMN et le Tchad, et a mis en évidence la détermination des deux parties à travailler ensemble pour éradiquer le terrorisme et l'extrémisme.