La France annonce le retour de son appui budgétaire à la Centrafrique

Cette annonce marque un nouveau chapitre dans les relations bilatérales entre la France et la Centrafrique, après une période de suspension de l'aide budgétaire en 2021. Cette décision avait été motivée par des préoccupations françaises concernant la gouvernance et la coopération entre les autorités centrafricaines et les partenaires internationaux.



Le nouvel appui budgétaire français sera versé en deux tranches : 5 millions d'euros seront débloqués immédiatement pour soutenir les réformes engagées par le gouvernement centrafricain en matière de finances publiques, de lutte contre la corruption et de décentralisation.



Les 5 millions d'euros restants seront décaissés en fonction des progrès réalisés par les autorités centrafricaines dans ces domaines.



En plus de ce soutien budgétaire, la France continuera à appuyer la Centrafrique dans d'autres domaines clés, tels que la sécurité, la justice, l'éducation et la santé.





Bruno Foucher, Ambassadeur de France en Centrafrique, a déclaré :



"La France reste un partenaire engagé aux côtés du peuple centrafricain. Le retour de notre soutien budgétaire témoigne de notre volonté d'accompagner le pays sur la voie de la paix, de la stabilité et du développement durable. Nous encourageons les autorités centrafricaines à poursuivre leurs efforts en matière de bonne gouvernance et de réformes structurelles pour que cette aide puisse avoir un impact positif et concret sur la vie quotidienne des Centrafricains."