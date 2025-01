La France et la RCA relancent leur coopération militaire : le Colonel Ducret en visite à Bangui

Des perspectives d'avenir prometteuses





Cette visite du Colonel Ducret à Bangui est un signal fort de la volonté de la France de renouer des liens étroits avec la RCA dans le domaine militaire. Elle ouvre la voie à une coopération renforcée entre les deux pays, qui pourrait se traduire par des actions concrètes dans les mois à venir.





Les enjeux de cette coopération





La reprise de la coopération militaire entre la France et la RCA revêt une importance capitale pour la stabilité de la région. Elle permettra de renforcer les capacités des forces armées centrafricaines, de lutter plus efficacement contre les groupes armés et de consolider la paix dans le pays.







La rencontre entre le Général Mamadou et le Colonel Ducret marque une étape importante dans le processus de normalisation des relations entre la France et la RCA. Cette coopération militaire renouvelée devrait contribuer à renforcer la sécurité et la stabilité dans la région.