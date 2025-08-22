









INTERNATIONAL Les États-Unis ordonnent aux demandeurs de visa nigérians de dévoiler leur historique de médias sociaux sur cinq ans

Alwihda Info | Par Dr Florence Omisakin, journaliste indépendant et humanitaire - 22 Août 2025



La Mission diplomatique des États-Unis au Nigeria a annoncé une directive exigeant que tous les demandeurs de visa divulguent tous les noms d'utilisateur et pseudonymes utilisés sur les réseaux sociaux au cours des cinq dernières années dans le cadre du processus de demande.

Cette décision, officiellement communiquée le lundi 18 août via le compte officiel X (anciennement Twitter) de la Mission diplomatique, s'inscrit dans le prolongement des procédures de vérification rigoureuses visant à renforcer le contrôle de sécurité nationale des États-Unis.



Cette directive s'applique aux catégories de visas d'immigrant et de non-immigrant et oblige les demandeurs à fournir un enregistrement complet de leur identité numérique sur le formulaire de demande de visa DS-160. Bien que les mots de passe ne soient pas obligatoires, l'absence d'un enregistrement complet et exact des noms d'utilisateur et pseudonymes pourrait entraîner un refus immédiat du visa et une inéligibilité future.



« Les demandeurs de visa sont tenus de mentionner tous les noms d'utilisateur et pseudonymes de chaque plate-forme de réseaux sociaux qu'ils ont utilisés au cours des cinq dernières années sur le formulaire de demande de visa DS-160 », indique le communiqué de la Mission. Il est également souligné que les demandeurs doivent certifier l'exactitude de toutes les informations fournies, avant de signer et de soumettre le formulaire. « L’omission d’informations sur les réseaux sociaux pourrait entraîner un refus de visa et une inéligibilité pour de futurs visas », a-t-il averti.



Une politique ancrée dans les préoccupations sécuritaires post-2017

Cette exigence n'est pas nouvelle, mais renforce les mesures adoptées sous l'administration Trump en 2017 et 2019, lorsque le Département d'État américain a étendu ses procédures de vérification aux historiques de navigation sur les réseaux sociaux. À l'époque, le Département affirmait que cette divulgation permettrait aux agents consulaires de renforcer les vérifications d'antécédents, en examinant l'activité en ligne des demandeurs afin de détecter d'éventuels signaux d'alerte, tels que des liens avec le terrorisme, le crime organisé ou une fausse déclaration d'antécédents personnels.



Cette politique a suscité la controverse dès son adoption, mais elle est restée en vigueur sous toutes les administrations successives, soulignant le consensus bi-partisan de Washington sur le rôle des empreintes numériques dans la sécurité des frontières. Pour les candidats nigérians, cette nouvelle priorité indique que le respect de cette mesure sera désormais examiné de plus près.



Sur le formulaire DS-160, les candidats sont expressément invités à fournir leurs noms d'utilisateur ou leurs identifiants sur les principales plate-formes, notamment Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter (X), YouTube, TikTok, Reddit, etc. Même les comptes rarement utilisés ou inactifs sont soumis à l'obligation de divulgation.



Contexte migratoire : le Nigeria et les États-Unis

Pour le Nigeria, cette directive intervient à un moment où les visas américains restent très recherchés. Le Nigeria se classe régulièrement parmi les pays africains qui accueillent le plus grand nombre de demandes de visas américains, motivées par des aspirations éducatives, des opportunités économiques et le regroupement familial. Les États-Unis abritent l’une des plus importantes diasporas nigérianes au monde, estimée à plus de 400 000 personnes selon les données du Bureau du recensement des États-Unis, les Nigérians figurant parmi les groupes d’immigrants les plus instruits et les plus accomplis professionnellement.



Cette importance a rendu les demandeurs nigérians particulièrement sensibles aux changements de politique des visas. En 2020, par exemple, les Nigérians ont été touchés par les restrictions de visas d’immigrant imposées par l’administration Trump, qui ont temporairement limité l’accès à certaines catégories de visas américains. Cet épisode a souligné l’ampleur des répercussions des politiques d’immigration américaines sur les étudiants, les professionnels et les familles nigérians.



La nouvelle directive sur la divulgation des informations sur les réseaux sociaux ajoute une complexité supplémentaire à un processus déjà exigeant. Pour les candidats potentiels, cela signifie que leurs comportements numériques (du militantisme étudiant anodin aux commentaires politiques controversés), pourraient être scrutés par les agents consulaires américains.



Impératifs de sécurité contre libertés civiles

Du point de vue des autorités américaines, la logique est claire. « La collecte de ces informations supplémentaires renforce notre processus de vérification des candidats et de confirmation de leur identité », a déclaré le Département d'État lors de l'introduction de la règle. La logique est la suivante : dans un monde où les groupes extrémistes et les réseaux criminels recrutent, planifient et opèrent souvent via des plates-formes en ligne, la trace numérique d'un candidat peut fournir des indices importants.



Mais cette mesure a été vivement critiquée par les organisations de défense des libertés civiles, tant aux États-Unis qu'à l'étranger. L'Union américaine pour les libertés civiles (ACLU), par exemple, a fait valoir qu'exiger la divulgation des comptes de réseaux sociaux risquait de freiner la liberté d'expression. Les candidats peuvent se sentir obligés de s’autocensurer en ligne, de supprimer des comptes ou d’éviter tout discours politique par crainte que leurs propos soient mal interprétés lors du processus de demande de visa.



Les défenseurs de la vie privée soulignent également le défi de l'interprétation : qu'est-ce qui constitue un signal d'alarme ? Les publications critiques à l'égard de la politique étrangère américaine seraient-elles traitées différemment de celles qui critiquent la gouvernance nigériane locale ? Ces ambiguïtés augmentent le risque de décisions arbitraires ou incohérentes de la part des agents consulaires.



De plus, cette mesure amplifie les inquiétudes concernant la protection des données. Alors que des milliers d'identifiants de réseaux sociaux sont collectés à l'échelle mondiale, des questions subsistent quant à la manière dont ces données sont stockées, partagées et protégées contre toute utilisation abusive.



La directive de la Mission diplomatique des États-Unis obligeant les demandeurs de visa nigérians à dévoiler cinq années d'activité sur les réseaux sociaux rappelle que les mondes numérique et physique sont désormais étroitement liés en matière de mobilité internationale. Si Washington présente cette mesure comme une garantie essentielle pour la sécurité nationale, ses détracteurs la perçoivent comme une atteinte inquiétante à la vie privée et à la liberté d'expression.









Dans la même rubrique : < > Tchad – États-Unis : ouverture de discussions bilatérales sur la question des visas CPI : opposition aux sanctions américaines visant des responsables élus de l’Institution ​Humanitaire : le Qatar répond à l’appel du Tchad pour soutenir les réfugiés soudanais Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)