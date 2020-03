La France participe à la formation des unités anti-terroristes des Forces de défense et de sécurité (FDS) du Niger

Un stage de formation des unités anti-terroristes du Niger a été organisé du 2 au 6 mars 2020 avec l’appui du Service de sécurité intérieure de l’ambassade de France. Ce stage avait pour objectif de développer l’interopérabilité des unités d’intervention : conception d’une manœuvre opérationnelle, intervention et arrestation/neutralisation de groupes terroristes, cours de secourisme, etc.

Cette formation, à laquelle ont participé le Groupement d’Intervention et de Sécurité de la Garde nationale du Niger (GIS), le Groupe d’Intervention de la Police Nationale (GIPN) et l’Unité Spéciale d’Intervention de la Gendarmerie Nationale (USIGN), s’inscrit dans le cadre d’un plan de formation commun des ambassades de France et des Etats-Unis.

« Le gendarme agit comme il s’entraîne… Il doit s’entraîner comme il veut agir ».

Centre national d’entraînement des forces de la gendarmerie française (CNEFG) de Saint-Astier en Dordogne.

