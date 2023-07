La France promet une réponse immédiate en cas d'attaque contre ses ressortissants au Niger

Le président de la République a clairement exprimé qu'il ne tolérerait aucune attaque contre la France et ses intérêts, et il soutient toutes les initiatives régionales visant à restaurer l'ordre et à permettre le retour de Bazoum, rapporte l'Élysée.



Devant l'ambassade, des milliers de manifestants ont brandi des drapeaux russes et scandé des slogans anti-France. La plaque indiquant «Ambassade de France au Niger» a été arrachée et piétinée, et des journalistes français présents sur place ont été pris à partie.



L'armée nigérienne serait intervenue pour disperser les manifestants.