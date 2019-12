La France soutient l’association Climates Mali et ses projets de reboisement et de sensibilisation climatique à Kita et Bamako

L’Association Climates-Mali déploie des activités de reboisement auprès de familles de Kita et dans des écoles de Bamako. Soutenue par la coopération française, son implication sur le terrain se double d’actions de sensibilisation dans des écoles, centres scolaires et lycées de la capitale.

Remarquée pour son investissement dans le cadre de la semaine de la diplomatie climatique européenne en octobre dernier avec une activité de reboisement dans un centre scolaire de Bamako, l’association Climates-Mali s’est rendue la semaine dernière au lycée privé « le Birgo » du quartier de Kalaban Coura à Bamako.

Au cours de leur visite, les membres de l’association ont fait don de kits aux élèves et échangé avec eux sur les problématiques du réchauffement climatique, de la protection de l’environnement, de l‘impact de la pollution sur la santé et de la responsabilisation de tous pour lutter face à ces dérèglements. Les échanges nourris et dynamiques ont témoigné de l’intérêt accordé par les élèves à ces enjeux, et d’une volonté remarquable de diffuser ces messages à leur entourage familial.

Cette jeune association incarne par ailleurs la volonté de la société civile malienne de défendre l’environnement. Par leurs initiatives, ses membres visent à toucher un public jeune, susceptible de diffuser des messages invitant au respect de l’environnement.

