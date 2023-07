La Guinée ​exprime sa solidarité envers le Niger et rejette les sanctions de la CEDEAO

Dans ce communiqué, le CNRD rend hommage aux braves populations du Niger pour leur sens élevé de patriotisme et salue l'esprit républicain et la maturité des Forces de Défense et de Sécurité nigériennes qui ont fait preuve de responsabilité en cherchant ensemble des solutions aux problèmes du pays.



Le CNRD souligne que les mesures de sanctions préconisées par la CEDEAO, y compris une intervention militaire, ne sauraient être une solution au problème actuel et risqueraient de causer un désastre humain dont les conséquences pourraient déborder les frontières du Niger. En conséquence, le CNRD a décidé de s'abstenir d'appliquer ces sanctions illégitimes et inhumaines contre le peuple frère et les Autorités nigériennes.



Le Comité National du Rassemblement pour le Développement réaffirme sa vision panafricaniste en exprimant sa solidarité à l'égard de la population nigérienne et en appelant les nouvelles autorités du CNSP à préserver l'unité et la cohésion nationale.



Le CNRD met également en garde contre les conséquences d'une intervention militaire au Niger, soulignant que cela risquerait de désintégrer la CEDEAO. Les peuples frères du Mali, du Burkina Faso, du Niger et de la Guinée aspirent quant à eux à une reconnaissance et un respect accrus de leur souveraineté.



En outre, le CNRD tient à préciser que les sanctions prises et les menaces proférées lors du sommet du 30 juillet 2023 n'engagent en aucun cas la République de Guinée.



Alors que les jeunes populations de l'espace CEDEAO font face à des défis humains en Tunisie et dans la Méditerranée, le CNRD appelle les dirigeants de la sous-région à se concentrer sur les enjeux stratégiques et socio-économiques pour atteindre leurs aspirations plutôt que de se préoccuper du sort des présidents déchus.



La République de Guinée se tient aux côtés du Niger dans cette période délicate et appelle à privilégier la diplomatie et la concertation pour favoriser la stabilité et la paix dans la sous-région.