La Guinée équatoriale annonce sa conformité avec les obligations de coupe de production de l'Opep

La Guinée équatoriale a annoncé qu'elle respectait pleinement ses obligations de réduction de production dans le cadre de l'accord mondial historique de l'Opep++ sur les coupes de production conclu en avril 2020 et qui est entré en vigueur le 1er mai.

Tout en annonçant la conformité du pays, le ministre des Mines et des Hydrocarbures, S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima a également rendu hommage à l'Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et à l'Algérie pour avoir dépassé leurs obligations et joué un rôle important dans le rééquilibrage du marché.

« Je crois que la solidarité des membres de l'Opep et de l'Opep+ est essentielle pour notre industrie cette année et alors que nous entrons dans une phase de reprise. L'accord entre l'Opep et les pays de l'Opep+ est le type de leadership dont notre industrie a besoin pour naviguer dans des eaux très incertaines et la Guinée équatoriale continuera à soutenir ces décisions et à s'assurer qu'elle s’y conforme », a déclaré S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima, ministre des Mines et des Hydrocarbures.

À cette occasion, il a également présenté ses plus sincères condoléances à l'occasion du décès du gouverneur iranien de l'Opep, Hossein Kazempour Ardebili. « L’Iran est un pilier essentiel de l’Opep et un pays qui a toujours défendu la voix et la position de l’Organisation sur les marchés mondiaux de l’énergie. En outre, la délégation iranienne était extrêmement favorable à ce que la Guinée équatoriale rejoigne l'Opep en 2017. Nous déplorons sincèrement le décès de Hossein Kazempour Ardebeli, qui était un ardent défenseur de l'Opep », a déclaré S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima.

