La Guinée équatoriale poursuit son engagement proactif avec l'industrie pour soutenir le secteur pétrolier

Afin de maintenir l'engagement avec le secteur pétrolier de Guinée équatoriale à la lumière de la crise actuelle de Covid-19 et des conditions de marché difficiles, S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima, ministre des Mines et des Hydrocarbures (MMH) a récemment rencontré une délégation de l'industrie à Malabo. Accompagné de S.E. Santiago Mba Eneme Nsuga, le directeur général des hydrocarbures, le directeur général des sociétés d'État et le directeur général du contenu national, le ministre a rencontré des hauts représentants d'ExxonMobil, de Marathon Oil Corp, d'AMPCO, de Noble Energy, de Trident Energy, d'EG LNG et de Kosmos Energy. S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima a remercié toutes les sociétés d'exploitation pour leur soutien constant et leurs interventions pendant la pandémie, notamment pour avoir équipé le laboratoire épidémiologique de Baney avec l'équipement nécessaire pour prévenir et réduire la propagation du coronavirus en Guinée équatoriale. Tout aussi important, le ministre a reçu une lettre de l'industrie concernant les préoccupations persistantes concernant les réglementations de change imposées par la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC). À cette occasion, il a insisté sur le fait que l'atténuation de l'impact économique et commercial de la pandémie de Covid-19 restait une priorité afin d'assurer la reprise du secteur et des investissements tout au long de la chaîne de valeur. « Covid-19 est une préoccupation majeure pour le gouvernement de Guinée équatoriale, et écouter les soucis des entreprises privées locales et internationales opérant dans le pays est pour nous un moyen d'assurer la croissance et la durabilité de l'industrie », a déclaré S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima. « Les mesures que nous avons mises en place soutiendront tous les citoyens de Guinée équatoriale, y compris les sociétés pétrolières et gazières opérant dans le pays. Une fois les temps difficiles passés, nous restons convaincus que les opérateurs pétroliers et gaziers et tous les habitants de la Guinée équatoriale seront en mesure de travailler ensemble et de se remettre au travail et de remettre l'économie sur une trajectoire de croissance », a-t-il ajouté. Depuis le début de la crise, le MMH a reconnu la nécessité de redoubler d'efforts pour relever les défis actuels de l'industrie et trouver de nouvelles façons de faire des affaires pour garantir que la Guinée équatoriale reste compétitive. Alors que l'Année de l'Investissement 2020 a été récemment reportée, elle a déjà suscité d'énormes intérêts d'acteurs locaux et internationaux, avec plusieurs projets tels que la monétisation du gaz d’Alen et la raffinerie modulaire qui avancent. « Il est important que nous planifions nos efforts de relance main dans la main avec l'industrie afin de pouvoir agir rapidement et efficacement lorsque les conditions du marché se stabilisent. La reprise du secteur pétrolier et la reprise de projets clés dans le cadre de l'Année de l'Investissement sont ce qui ouvrira de nouvelles opportunités de création d'emplois et créera de la valeur pour notre économie et nos investisseurs », a conclu S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima. Du ralliement aux réductions de production mondiales de l'Opep en passant par la signature d'un arrêté ministériel prolongeant tous les blocs d'exploration, la Guinée équatoriale a rapidement réagi à la pandémie de Covid-19 et à son impact sur son industrie pétrolière. Depuis le début de la crise, plusieurs mesures de ce type ont été discutées et envisagées entre le MMH et l’industrie pétrolière pour continuer à rendre l’environnement opérationnel du pays propice aux affaires. Distribué par APO Group pour African Energy Chamber.

