La Guinée équatoriale prévoit une augmentation des investissements et de la production d’hydrocarbures en 2021

Alors que 2020 tire à sa fin, le ministère des Mines et des Hydrocarbures (http://www.EquatorialOil.com/) est heureux d’annoncer la conclusion de plusieurs réunions d’évaluation des programmes de travail et budget 2021 relatifs au développement des champs pétrolifères et gaziers de la République de Guinée équatoriale. Les réunions se sont tenues dans les villes de Malabo […]

