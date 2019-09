La Guinée équatoriale promeut son économie et ses réformes au Forum économique mondial (WEF) sur l’Afrique

Le gouvernement de la Guinée équatoriale, représenté par le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan (http://bit.ly/2lJ4Mqo), a mené à bien sa mission lors du 28e Forum économique mondial sur l'Afrique, qui s'est tenu la semaine dernière au Cap, en Afrique du Sud. S.E. le ministre Cesar Mba Abogo a dirigé une équipe de responsables qui ont rejoint plus de 1 500 dirigeants régionaux et mondiaux pour discuter de la manière dont l'innovation, la coopération, la croissance et la stabilité peuvent contribuer à la création d'un avenir durable pour l'Afrique. Il a également vanté les indicateurs économiques favorables en Guinée équatoriale et les efforts en cours pour renforcer le commerce régional et stabiliser la monnaie de l’Afrique centrale, le CFA.

« La présence de la Guinée équatoriale au Forum économique mondial a été une excellente occasion de faire progresser les intérêts économiques de notre pays, de mobiliser les investisseurs et les partenaires de développement stratégiques », a déclaré le ministre.

« Les indicateurs macro-économiques pour la Guinée équatoriale et la région élargie de la CEMAC semblent très positifs grâce à la stabilité des prix du pétrole et aux ajustements budgétaires majeurs qui ont amélioré notre capacité à mobiliser des ressources », a ajouté le ministre. « Nous créons pour nos citoyens une valeur qui représente un avantage financier énorme pour nous. La Guinée équatoriale perçoit plus d'impôts et de redevances, ce qui montre un redressement complet depuis l'effondrement du prix du pétrole en 2014. »

Durant le forum, le ministre a présenté la feuille de route du pays en vue de la réalisation de la quatrième révolution industrielle. Il a également vanté le succès des trois conférences sur l'investissement organisées en Guinée équatoriale cette année, ainsi que l'amélioration du climat des affaires dans le pays et les efforts historiques déployés pour accroître la disponibilité de statistiques précises et mises à jour sur le pays et son économie. Le ministre a également évoqué l’importance de l’adhésion de la Guinée équatoriale à l’Opep, dont les réductions historiques de la production pétrolière ont permis de stabiliser les prix du pétrole et de ramener le secteur à une nouvelle phase d’investissement.

« Nous ne pouvons pas exagérer l'énorme valeur que représente l'Opep pour la Guinée équatoriale », a déclaré le ministre. « Pour les pays comme le nôtre qui dépendent des revenus pétroliers pour alimenter la croissance économique, il est essentiel que nous puissions nous faire entendre au sein d'organisations qui nous permettent d'avoir un impact mondial et nous aident à contrôler notre propre destin. »

« Avec la signature de l'AFCFTA et la nécessité de développer une classe moyenne plus forte et de sortir les gens de la pauvreté, la Guinée équatoriale sera plus compétitive et plus indépendante que jamais », a conclu le ministre. « Lorsque nous collaborons avec nos investisseurs, nous créons plus d’emplois pour nos citoyens, et atteindrons ainsi notre objectif de construire un pays où tout le monde profite de la croissance que nous créons ensemble. »

Les co-présidents du Forum économique mondial sur l’Afrique de 2019 sont Ellen Agler, Directrice générale, The END Fund, Etats-Unis ; Jeremy Farrar, Directeur, Wellcome Trust, Royaume-Uni ; Arancha Gonzalez Laya, Directrice exécutive, Centre du commerce international (CTI), Genève ; André Hoffmann, Vice-président, Roche, Suisse ; Alex Liu, Directeur associé et président, A. T. Kearney, Etats-Unis ; et Sipho M. Pityana, Président d’AngloGold Ashanti, Afrique du Sud.

