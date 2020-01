La Guinée équatoriale s'associe à la volonté de l'Arabie saoudite de réagir à l'impact du coronavirus sur le marché pétrolier

La Guinée équatoriale soutient pleinement la déclaration du ministre saoudien de l'énergie faite dimanche, déclarant que le Royaume serait prêt à réagir à tout impact potentiel du coronavirus sur le marché mondial du pétrole.

Hier, le prince Abdulaziz bin Salman Al-Saud, ministre de l'Énergie, a exprimé sa confiance dans les capacités des autorités chinoises à contenir et à éradiquer le nouveau coronavirus. Il a ajouté qu'en cas de facteurs psychologiques affectant les prix du pétrole, le Royaume serait prêt à agir avec les membres de l'Opep et de l'Opep + pour maintenir la stabilité du marché.

« En tant que membre de l'Opep, la Guinée équatoriale adhère à la déclaration de l'Arabie saoudite et est pleinement prête à engager une action de coordination avec l'Opep si les futures évolutions du coronavirus devaient affecter la stabilité du marché mondial du pétrole », a déclaré H.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima, ministre des Mines et des Hydrocarbures. « Nous partageons la confiance dans la capacité de la Chine et de la communauté internationale à mettre un terme à la propagation du virus au plus tôt et continuerons de suivre les fluctuations potentielles du marché. »

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/equatorial-g...