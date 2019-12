La Guinée équatoriale s’attend à d'importants investissements pétroliers et gaziers en 2020

Le ministère des Mines et des Hydrocarbures a achevé son programme de travail et ses évaluations des réunions budgétaires après des négociations techniques avec des sociétés pétrolières et gazières ; Le pays estime 1,2 milliard de dollars d'investissements et une prévision contingente de 273 millions de dollars dans son secteur des hydrocarbures en 2020 ; Le pays recherche activement des investisseurs internationaux afin d'accroître ses activités d'exploration et de dynamiser son secteur pétrolier et gazier.

Le ministère des Mines et des Hydrocarbures de la Guinée équatoriale (MMH) a achevé son évaluation des programmes de travail et des réunions budgétaires de plusieurs blocs pétroliers dans le pays, correspondant à l'exercice 2020, qui a donné de nombreux résultats positifs.

Un résultat majeur de ces réunions est l'investissement direct attendu d'un minimum de 1,4 milliard de dollars ; comprenant un montant ferme de 1,2 milliard de dollars et une prévision éventuelle de 273 millions de dollars prévus pour 2020, associés au forage de deux puits et au développement continu de six puits existants.

L'investissement prévu soutiendra plusieurs projets de champs pétroliers, aidera à la génération de modèles de réservoirs et aidera à la préparation d'équipements de forage dans les perspectives identifiées jusqu'au premier trimestre 2021. L'investissement générera également une quantité solide d'emplois directs et indirects dans le secteur des hydrocarbures du pays, surtout pour les citoyens de la Guinée équatoriale.

« Nous prévoyons que 2020 sera la plus grande année d'investissement dans l'industrie des hydrocarbures en Guinée équatoriale depuis des années. Ceci est un signe fort de l'attractivité durable de notre industrie et nous permettra de continuer à augmenter la production de pétrole et de gaz, de soutenir les entreprises locales et de créer des emplois, » a déclaré S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima, ministre des Mines et des Hydrocarbures.

En 2019, Noble Energy, Trident Energy et Kosmos Energy, ont tous fait des découvertes offshores et entreront en 2020 pour faire de nouvelles évaluations. Ces campagnes offshores devraient donner des résultats positifs dans les efforts de la Guinée équatoriale pour inverser le déclin de la production pétrolière.

Noble Energy a fait une nouvelle découverte dans le bloc 1 au large de la Guinée équatoriale en août et Trident et Kosmos Energy ont fait une découverte conjointe de pétrole au puits S-5 en novembre.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/equatorial-g...