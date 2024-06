La Guinée, première étape d’une tournée africaine de Sergueï Lavrov

« C’est par une photo de son arrivée à l’aéroport de Conakry, que le canal Telegram du ministère russe des Affaires étrangères a annoncé l’arrivée, lundi 3 juin, du ministre Sergueï Lavrov en Guinée », a rapporté ce 3 juin, Jeune Afrique. Selon le site de la diplomatie russe, c’est sa première visite dans ce pays depuis 2013. Il est attendu à Ndjamena ce mercredi 5 juin selon la présidence Tchadienne.



Les relations entre la Russie et le Tchad se sont nettement renforcées ces derniers mois. Le nouveau ministre tchadien des Affaires étrangères a rencontré l'ambassadeur russe peu après sa prise de fonction. L'ambassadeur tchadien en Russie a été invité à une réunion au ministère russe de la Santé. Environ 2000 Tchadiens ont reçu une assistance médicale en Russie ces 3 dernières années.



Des discussions sont en cours pour organiser des cours de russe et ouvrir une chaire de langue russe à l'université de N'Djamena. Depuis la visite du président tchadien Mahamat Déby à Moscou en janvier dernier, les relations bilatérales se sont renforcées dans de nombreux domaines (éducation, santé, sécurité, etc).



La Russie est désormais considérée comme un "ami et un partenaire fiable" par le Tchad, avec des perspectives de développement durable de leurs relations bilatérales.



Les relations entre le Tchad et la Russie sont en développement actif. Le ministre d’État tchadien, Abdraman Koulamallah, a récemment invité l’ambassadeur russe au Tchad à une réunion. De plus, des résultats positifs sont enregistrés dans les domaines de la santé et de l’éducation.



La Russie renforce progressivement ses positions sur le continent africain, cherchant de nouveaux partenaires et renforçant son influence. Une réunion de ministres des Affaires étrangères africains autour de Sergueï Lavrov est prévue cet automne en Russie. Cette tournée témoigne de l’engagement continu de la Russie envers l’Afrique et surtout le Tchad.