La Harvard Kennedy School reçoit un don de 1 million $ pour créer le premier programme de bourse destiné aux diplômés d’université tunisiens

La Harvard Kennedy School (HKS) (https://www.HKS.Harvard.edu/) a récemment annoncé la création d’un programme de bourse destiné aux diplômés d’université tunisiens, financé à l’aide d’un don de 1 million $ par l’ancien élève de Harvard College, Hazem Ben-Gacem, diplômé en 1992. Pendant les trois prochaines années, le programme couvrira les frais de deux candidats tunisiens retenus par an, inscrits au Master en administration publique (MPA) à la HKS. Ce programme a été créé en l’honneur du père de Hazem Ben-Gacem, Hamida Ben-Gacem, qui a obtenu un MPA en 1972, et est ainsi devenu le premier diplômé tunisien de la Harvard Kennedy School.

« Nous sommes très reconnaissants envers Hazem Ben-Gacem pour sa générosité vis-à-vis de l’Université de Harvard et la Harvard Kennedy School », a affirmé le doyen de la Kennedy School, Douglas Elmendorf. « La Tunisie est une démocratie émergente. La Kennedy School est ravie de former des étudiants qui compteront parmi les futurs leaders du pays. »

Le programme formera des cadres moyens du secteur public, d’ONG et d’organisations nationales et internationales similaires en Tunisie. Il sélectionnera des candidats qui, dans leur carrière, façonneront des politiques publiques qui profiteront à la Tunisie et à ses citoyens.

« Ce fut un privilège pour moi d’étudier à la Harvard Kennedy School dans les années 1970, grâce à l’appui d’un mécène. Ma formation à la Kennedy School m’a permis d’apporter une contribution au secteur public tunisien. Je suis convaincu que ce nouveau programme de bourse aidera la nouvelle génération de Tunisiens à contribuer à la prospérité de leur pays », a précisé Hamida Ben-Gacem, qui a mené une brillante carrière dans le secteur public en Tunisie et au Moyen-Orient.

Les candidats peuvent déposer leur dossier jusqu’au mardi 3 décembre 2019, 17 heures, heure locale. Les candidats admis à la formation au Master en administration publique débuteront leur cursus en septembre 2020.

Vous trouverez plus d’informations sur les admissions et les financements sur : http://bit.ly/2ZwgyX4

