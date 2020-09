La Holding Chedid Capital et le Groupe Ascoma unissent leurs forces pour créer un leader du courtage en assurance dans les régions Moyen Orient et Afrique

La famille Husson et la Holding Chedid Capital (www.Chedid-Capital.com) sont entrés en négociations exclusives pour la cession du contrôle de la société Ascoma Assureurs Conseils (« Ascoma ») (www.Ascoma.com). La famille Husson demeurera associée minoritaire et participera à la transition et au développement du nouveau groupe. La réalisation de l’opération ne sera soumise qu’à la condition suspensive de l’obtention des autorisations réglementaires.

Cette cession concerne le périmètre Africain du groupe Ascoma, la famille Husson conservant ses activités de courtage d’assurances à Monaco et en France.

Ascoma est un acteur majeur du courtage en Afrique avec un réseau de 23 filiales réparties dans 21 pays en Afrique ainsi qu’une entité, à Paris, en charge des affaires internationales. Les activités du groupe s’articulent autour du courtage d’assurances (IARD et Santé) et de la gestion des frais de santé pour le compte d’entreprises et d’assureurs. Ascoma compte aujourd’hui environ 780 collaborateurs.

Cette opération concrétise la vision stratégique de Chedid Capital de constituer un leader du courtage en assurance, au service d’entreprises installées au Moyen Orient et en Afrique ; ces marchés représentant un fort potentiel de développement.

Hervé Husson, président d’Ascoma indique : « Ma famille cède ses activités en Afrique tout en restant associé au groupe Chedid dont nous avons pu apprécier le grand professionnalisme, le sérieux et l’intégrité.

Nous avons désormais l’objectif de nous recentrer sur le développement de nos affaires en Principauté, en France et également en Europe ».

Nous avons été séduits par le projet ambitieux d’acquisition proposé par Farid Chedid et ses équipes au groupe Ascoma. Nous croyons beaucoup à ce projet qui permettra au nouveau groupe d’accélérer sa croissance grâce à des synergies importantes entre les équipes et savoirs faire actuels d’une part, et l’expertise et les importants moyens supplémentaires de Chedid Capital d’autre part. Nous resterons impliqués dans le développement du groupe en restant actionnaire minoritaire à hauteur de (20 %) et membres du conseil d’administration.

Farid Chedid, fondateur et président de Chedid Capital précise : « L’acquisition d'Ascoma s’inscrit dans un projet global visant à créer un leader du courtage en Afrique et au Moyen Orient qui permettra de développer une gamme complète de solutions d’assurance dans ces marchés. Au-delà du développement et des synergies commerciales, nous sommes convaincus que le partage en termes d’expérience, de savoir-faire, de gouvernance et de métiers entre les Groupes Chedid Capital et Ascoma contribuera à donner corps au projet dans l’intérêt pérenne des filiales et des équipes. »

Conseils sur l’opération :

Chedid Capital

Conseil financier : FIG Partners (Christophe Muyard, Alexandre Morin, Younes Seddiki)

Conseil juridique : Linklaters (Marc Petitier, Yeram Kim)

Famille Husson :

Conseil financier : Accuracy (Damien Gros, Pauline Lecoq)

Conseil juridique : Viguié Schmidt (Yves Schmidt, François Bourrier-Soifer, Lynda Lala Bouali)

A propos d'ASCOMA :

Ascoma (www.Ascoma.com) est un groupe international de courtage d’assurances qui regroupe plus de 780 collaborateurs. Son siège social est basé à Monaco où il est également le courtier leader en Principauté.

Le groupe est présent sur le continent africain depuis 70 ans. Il est devenu le 1er réseau de courtage d’assurances indépendant et est le partenaire des plus grands courtiers mondiaux, ce qui lui permet d’accompagner ses clients partout où ils exercent.

Chaque filiale du groupe Ascoma a une connaissance approfondie de l’environnement règlementaire et juridique du marché de l’assurance et de la réassurance, et des structures socio-économiques locales.

Ascoma, en tant que conseil et courtier indépendant, défend les intérêts de ses clients sur le marché de l’assurance. Ses équipes d’experts assurent l’audit des risques, la négociation des meilleures conditions de couverture (tarifaires et contractuelles) auprès des assureurs, gèrent les sinistres et leur indemnisation dans les meilleurs délais.

A propos du Groupe Chedid Capital :

Holding financier, Chedid Capital (www.Chedid-Capital.com) a pour vocation d’investir dans les domaines de l’assurance et la réassurance et d’assurer le développement de ses filiales sur les 3 continents ou elles opèrent. Le Groupe, bien ancre au Moyen Orient, opère dans 45 pays en Europe, Moyen Orient, Afrique et tout récemment au Pakistan et le Sud Est du continent Indien via ses bureaux de Beyrouth, Casablanca, Djeddah, Doha, Dubaï, Istanbul, Khobar, Limassol, Londres, Port Louis, Riyad et Sharjah ; sa filiale Chedid Re, courtier officiel de la Lloyds, est parmi les 20 plus grands courtiers en réassurances au monde.