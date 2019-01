La Libye lance un mandat d'arrêt contre plusieurs chefs rebelles tchadiens

La Libye a lancé un mandat d'arrêt international contre plusieurs chefs rebelles tchadiens pour leur participation supposée à la déstabilisation de la Libye à travers l’implication de leurs mouvements rebelles dans des conflits libyens. Ce mandat d'arrêt international vise aussi des responsables militaires de différents mouvements rebelles tchadiens basés dans la partie méridionale de la Libye.



Les autorités libyennes accusent des mouvements rebelles tchadiens d'avoir participé aux différents conflits ayant opposé le gouvernement libyen reconnu par la communauté internationale aux milices libyennes.



Le chef du département des enquêtes du bureau du procureur général, Siddiq al-Sour, a adressé une lettre au chef des services de renseignement libyen et au chef du département des enquêtes générales dans le cadre de l'enquête sur 31 membres de l'opposition tchadienne. Le procureur général de la Libye à Tripoli a ensuite délivré un mandat d'arrêt contre 31 opposants tchadiens et 6 libyens notamment Abdel Hakim Belhadj, Shaaban, "Abu Obeida Zawi" et Ibrahim Aljdran. Ils sont accusés d'être liés à l'attaque contre le croissant pétrolier libyen, la base aérienne de Brak al-Shati et celle de Tamenhant.



Un rapport publié jeudi évoque l'intervention des groupes rebelles tchadiens dans les combats opposant des tribus libyennes. Ils auraient directement perpétré des meurtres, des enlèvements et des actes de barbaries qui ont affecté un certain nombre de citoyens libyens dans le sud de la Libye.



Les leaders de la rébellion tchadienne et les chefs militaires rebelles visés par ce mandat d'arrêt international sont entre autres le général Mahamat Nouri, Ali Ahmat Abdallah, Adoum Hissein, Hassan Hissein, Timan Erdimi, Abakar Tollimi, Hassan bouloumaye, Ali Oumar, Michelet Detapol, Mahamat Hakimi, Hamid Djorou Margui, Hassan Moussa Kelley, Mahamat Moussa Margui et Bichara Hadjar Erdi.



Le sud de la Libye abrite plusieurs mouvements rebelles tchadiens qui cherchent à renverser le régime du président tchadien Idriss Déby Itno à travers des incursions à partir du Nord du Tchad. La présence de rebelles tchadiens dans la partie méridionale de la Libye est perçue comme une menace pour la stabilité du Tchad par les autorités françaises. Celles-ci n'ont ménagé aucun effort pour aider les autorités tchadiennes dans le domaine du renseignement et du transport des troupes dans le conflit qui oppose l'armée régulière tchadienne et le comité d'auto-défense qui contrôle la localité de Miski.



Les autorités tchadiennes surveillent de près les agissements des différents mouvements rebelles tchadiens en territoire libyen, même si ces mouvements rebelles hétéroclites ne représentent pas une menace sérieuse dans l'immédiat pouvant contribuer au renversement du régime du président Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 29 ans.