La MINUSCA condamne une attaque contre un de ses convois dans le sud-est de la Centrafrique

Bangui, 29 juillet 2018 - La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) condamne avec fermeté l’attaque lâche contre l’un de ses convois, vendredi après-midi à 10 km du village de Gambo, sur l’axe Pombolo-Gambo, dans la préfecture du Mbomou, par des présumés anti-Balaka bien renseignés et préparés à commettre leur forfait. Lors de cette attaque deux casques bleus égyptiens ont été blessés. La Mission a ouvert une enquête.



Les casques bleus de la MINUSCA escortaient un convoi logistique de la Mission lorsqu’ils ont été pris pour cible par un nombre indéterminé d’anti-Balaka. Les soldats de la paix ont riposté et les assaillants se sont enfouis.



La MINUSCA rappelle que toute atteinte à la vie d’un soldat de la paix peut être considérée comme un crime de guerre et passible de poursuites par la justice nationale ou internationale.



Le 17 juillet dernier, trois casques bleus avaient été blessés alors qu’ils repoussaient une attaque contre le village de Pombolo par d’éléments anti-Balaka. Des assaillants avaient été neutralisés. Les anti-Balaka de la région avaient publiquement menacé les casques bleus de la MINUSCA après l’intervention de ces derniers dans cette opération de protection des populations.



La MINUSCA va déployer des missions à Gambo et à Pombolo pour analyser la situation sécuritaire et identifier les besoins en matière de protection des populations civiles.