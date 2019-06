La MINUSMA appuie les élèves de l’école fondamentale du quartier Aliou de Kidal

L’Unité de Coordination des actions civilo-militaires (CIMIC) de la MINUSMA, a procédé, le 20 juin 2019, à la remise d’un lot de kit scolaire aux élèves de l’école d’Aliou de la ville de Kidal. La cérémonie s’est déroulée dans la cour de l’établissement, en présence des élèves, les enseignants et les représentants des parents.

Le président du Comité de Gestion Scolaire d’Aliou, M. Akli Ag Tifriyiste a, au nom des bénéficiaires, exprimé sa reconnaissance à la MINUSMA qui, selon lui, contribue véritablement et efficacement à l’épanouissement des élèves de l’école d’Aliou en les appuyant une fois de plus. « En 2016, c’est la MINUSMA qui a réhabilité et équipé notre école et depuis elle n’a cessé de nous venir en aide, à travers des donations de vivres à la cantine scolaire », a-t-il rappelé.

« La Coordination civilo-militaire de la Force de la MINUSMA, dans ses actions de stabilisation et de consolidation de la paix, accorde une grande importance à la promotion de l’enseignement scolaire», a, pour sa part, estimé le lieutenant Doumpa Maye Djim, qui représentait la composante de la MINUSMA déployée au secteur Nord. Il a ajouté que la Mission onusienne dit espérer qu’au-delà de la création d’un climat de confiance et de rapprochement entre les populations, ce geste permettra aux communautés voisines du camp de profiter des retombées de ce voisinage.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/la-minusma-a...