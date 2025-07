La Maison Blanche dévoile son Plan d’Action pour l’Intelligence Artificielle

La Maison Blanche a officiellement présenté ce mercredi le « Plan d’Action pour l’IA : Gagner la course de l’IA », un document stratégique visant à garantir la suprématie des États-Unis dans le domaine de l’intelligence artificielle.



Ce plan découle du décret signé par le président Donald Trump en janvier dernier, intitulé « Supprimer les obstacles au leadership américain en IA ». Ce plan ambitieux entend ouvrir une nouvelle ère de prospérité, de compétitivité économique et de sécurité nationale pour le peuple américain, selon les autorités.



Trois piliers pour dominer l’IA mondiale

Le plan identifie plus de 90 mesures politiques fédérales qui seront mises en œuvre dans les prochaines semaines et mois, autour de trois axes prioritaires :

1. Accélérer l’innovation

2. Construire une infrastructure nationale de l’IA

3. Diriger la diplomatie et la sécurité internationale autour de l’IA.



Mesures phares du plan

Parmi les politiques clés annoncées figurent :

• Exportation de l’IA américaine : En partenariat avec le secteur privé, les départements du Commerce et des Affaires étrangères lanceront des packages complets sécurisés d’IA destinés aux alliés (matériel, logiciels, modèles, normes, applications).

• Déploiement rapide des centres de données : Simplification des permis pour les centres de données et les usines de semi-conducteurs. Des initiatives nationales seront créées pour accroître les métiers en tension comme les électriciens et les techniciens en climatisation.

• Faciliter l’innovation : Réduction des régulations fédérales jugées excessives qui freinent le développement de l’IA, avec une consultation directe du secteur privé.

• Protection de la liberté d’expression : Mise à jour des lignes directrices d’achat public pour que le gouvernement ne collabore qu’avec des développeurs de modèles d’IA objectifs et non biaisés idéologiquement.



Des réactions enthousiastes au sein de l’administration Trump

Michael Kratsios, directeur de l’Office de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche, a déclaré : « Ce plan d’action trace une voie décisive pour cimenter la domination américaine dans l’IA. Le président Trump en a fait une priorité nationale. »



David Sacks, responsable de l’IA et des cryptomonnaies, a souligné : « L’intelligence artificielle est une technologie révolutionnaire qui redéfinit les équilibres mondiaux. Ce plan est notre feuille de route pour rester en tête, tout en protégeant les travailleurs américains et en évitant les dérives dystopiques. »



Marco Rubio, secrétaire d’État et conseiller à la sécurité nationale par intérim, a conclu : « Gagner la course de l’IA n’est pas négociable. Les objectifs de ce plan imposent un cap clair pour faire des États-Unis le standard technologique mondial. » Avec ce plan d’action, les États-Unis affichent leur volonté ferme de dominer le paysage technologique mondial, de protéger leur sécurité nationale et d’assurer un avenir prospère aux générations futures.