La Margose : une plante aux multiples vertus

Toutes les parties de la Margose sont comestibles, mais elles ont en commun un goût amer, attribuable aux momordicines, une substance proche de la quinine. Cette amertume n'est cependant pas un inconvénient, car la Margose est largement utilisée dans le traitement du diabète et de certains cancers. Elle est également réputée pour combattre la dysenterie, les infections, le paludisme et les parasites.



Cependant, la Margose est également associée à des croyances mythiques. On dit qu'elle peut annuler ou rendre inefficaces les sorts ou les protections dans la vie des individus. C'est pourquoi certaines personnes préfèrent ne pas la consommer, en particulier celles qui portent des amulettes de protection. Une fois que la Margose est consommée sous forme de sauce, elle aurait le pouvoir d'annuler automatiquement ces protections.



La Margose est aujourd'hui cultivée dans de nombreux pays de la ceinture tropicale asiatique, africaine et américaine. Son origine remonte à l'Afrique, mais une longue migration l'a conduite jusqu'en Asie. Malheureusement, aucune date précise n'est disponible.



Elle est classée parmi les 4 plantes les plus utilisées dans la médecine traditionnelle en Afrique de l'Ouest, en particulier au Bénin. Elle est employée pour traiter la diarrhée, les maux de ventre et les coliques infantiles. Les feuilles sont utilisées pour contrer les mauvais sorts et les tourments dans la vie des gens. Il suffit de les écraser et de les faire bouillir pour se laver avec ou les boire pendant quelques jours en quantité suffisante. La Margose peut également être consommée sous forme de thé en raison de ses multiples usages, y compris pour soulager les démangeaisons.



Cependant, il convient de noter que les graines de Margose sont déconseillées aux femmes enceintes, comme le suggèrent plusieurs études. Enfin, les racines de la plante sont utilisées comme désinfectant pour la maison, car elles repoussent les insectes et laissent une agréable odeur.



En cette saison, la Margose remplit nos étals de marché, mais malheureusement, son potentiel échappe à de nombreuses personnes. Elle est bien plus qu'un simple légume, elle est une alliée précieuse pour la santé et le bien-être.