La Mauritanie abrite l’exercice Flintlock 2020

Environ 1,600 militaires issus des armées de 34 pays africains et leurs partenaires prendront part à l’exercice Flintlock 2020 organisé dans plusieurs sites en Mauritanie (Atar, Nouakchott et Kaédi) et au Sénégal (Thiès), du 17 au 28 février 2020.

Flintlock est le plus important et le plus grand exercice annuel des Forces d’opérations spéciales du Commandement des États-Unis pour l’Afrique depuis 2005.

L’exercice est conçu pour renforcer la capacité des principaux pays partenaires de la région à lutter contre les organisations extrémistes violentes, à protéger leurs frontières et à assurer la sécurité de leurs populations.

Parmi les pays africains qui prendront part à cet évènement, on peut citer le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Tchad, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Maroc, le Niger, le Nigéria, le Sénégal et le Togo. Les partenaires internationaux comprennent l’Autriche, la Belgique, le Brésil, le Canada, la République tchèque, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, l’Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis.

La cérémonie d’ouverture de l’exercice Flintlock 2020 aura lieu le 17 février à Atar. La cérémonie de clôture aura lieu le 28 février à Nouakchott.

