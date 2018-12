AFRIQUE La Première Dame de la Centrafrique et Merck Foundation CEO rencontrent 100 femmes infertiles

Alwihda Info | Par APO - 7 Décembre 2018 modifié le 7 Décembre 2018 - 10:37

La Fondation Merck a remis un prix à la Première Dame de la République Centrafricaine pour ses efforts en faveur de l'autonomisation des femmes infertiles en tant qu'Ambassadrice de « Merck more than a Mother »

BANGUI, République Centrafricaine -- La Fondation Merck (Merck-Foundation.com) a souligné son partenariat avec la Première Dame et le Ministère de la Santé de la République Centrafricaine – R.C.A. ; la Fondation Merck a remis un prix à la Première Dame de la République Centrafricaine pour ses efforts en faveur de l'autonomisation des femmes infertiles en tant qu'Ambassadrice de « Merck more than a Mother »



Dr Rasha Kelej, Merck Foundation CEO, avec S.E. MADAME BRIGITTE TOUADERA, La Première Dame de la République Centrafricaine - R.C.A. & Ambassadrice de « Merck more than a Mother », ont organisé une réunion spéciale avec plus de 100 femmes infertiles inscrites au programme « Empowering Berna » afin d’établir de petits commerces à leur intention.



« Empowering Berna » est un projet spécial de la campagne « Merck more than a Mother » initiée par la Fondation Merck à l’intention des femmes infertiles défavorisées qui ne peuvent plus être traitées, afin de créer de petits commerces et de les former de manière à générer un revenu mensuel stable.



S.E. MADAME BRIGITTE TOUADERA, La Première Dame de la République Centrafricaine et Ambassadrice de ‘Merck more than a Mother’, a déclaré : « La Fondation Merck a pris une grande initiative d’autonomiser nos femmes en améliorant leur accès à l'information et au savoir et en renforçant leurs capacités pour créer leurs propres commerces. Ainsi, elles seront indépendantes et mèneront une vie respectable. De cette façon, elles peuvent comprendre leurs droits, leurs rôles et leurs responsabilités et être plus que des mères ».



Dr. Rasha Kelej, CEO Merck Foundation & President Merck More than A Mother, a déclaré : « Il est très important d’autonomiser les femmes infertiles en leur fournissant un traitement leur permettant d’avoir des enfants dans le cadre de leurs droits fondamentaux. Mais pour celles qui ne peuvent plus être traités, notre initiative ‘Empowering Berna’ contribuera à les former pour établir leur propres petits commerces afin de leur permettre d’être indépendantes et de rebâtir leur vie. Nous croyons vraiment qu'une femme est beaucoup plus qu'une mère. Nous devrions également encourager les hommes à parler de leur infertilité et à soutenir leurs épouses. Nous aiderons également les jeunes couples à trouver un accès adéquat aux soins de fertilité en offrant une formation à des spécialistes de la fertilité, comme nous l'avons fait pour des oncologues et des spécialistes du diabète. Notre vision est d’établir une plateforme solide de spécialistes de la santé dans le pays et dans le reste de l’Afrique ».



La Fondation Merck a également souligné leur engagement à renforcer les capacités en matière de soins de santé dans le pays. Au cours de la réunion du comité, de nombreux nouveaux programmes ont été finalisés et lancés en partenariat avec le Ministère de la Santé de la R.C.A.



La Fondation Merck a reconnu et remis un prix à la Première Dame de la République Centrafricaine pour ses efforts en tant qu'ambassadrice de « Merck more than a Mother » dans la République Centrafricaine.



Dr. Rasha Kelej, CEO Merck Foundation & President Merck More than A Mother, avec S.E. MADAME BRIGITTE TOUADERA, la Première Dame de la République Centrafricaine et Ambassadrice de ‘Merck more than a Mother’, ont promis de soutenir davantage de femmes sans enfant grâce à la campagne de ‘Merck more than a Mother’. En partenariat avec la Première Dame et le Ministère de la Santé, la Fondation Merck offrira également une formation clinique pour les spécialités de la fertilité afin d'améliorer l'accès aux soins de qualité et équitables dans le pays.



La Fondation Merck a discuté avec le Président de la République Centrafricaine, S.E. FAUSTIN TOUADORA leur partenariat à long terme pour renforcer les capacités de soins de santé dans le pays qu'il a fortement endossées et soutenues.



La Fondation Merck a également approuvé la liste des candidats à leur programme de bourses de formation en oncologie, d'une durée d'un an et de deux ans, à titre de contribution à l'amélioration des soins du cancer dans le pays. En outre, ils fourniront également des diplômes de diabète en ligne en Français pour les médecins de R.C.A, ainsi que des bourses de formation en médecine préventive contre les maladies cardiovasculaires en Asie.





