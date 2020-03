La Présidence de la République de Djibouti suspend les vols commerciaux à compter du 18 mars 2020 face au contexte sanitaire international

Retrouvez les mesures prises par le gouvernement djiboutien et les précautions individuelles à prendre face au Covid-19 en République de Djibouti

Par un communiqué de la Présidence de la République, et comme indiqué sur le site internet de l’Ambassade de France, les autorités djiboutiennes ont annoncé la suspension de l’ensemble des vols internationaux de passagers à l’arrivée et au départ de l’aéroport international d’Ambouli à compter du 18 mars 2020. Il ne sera donc plus possible d’entrer ou de sortir du territoire par voie aérienne. Compte tenu de ces mesures, il convient de reporter les déplacements à Djibouti, en attendant que la situation se rétablisse.

Il est recommandé aux Français non-résidents de passage de mettre fin à leur séjour et de regagner dès que possible la France ou leur pays de résidence habituelle.

Il est donc vivement conseillé aux Français qui souhaitent regagner la France de prendre l’attache de leur compagnie aérienne dans les meilleurs délais afin que leur soient proposées des alternatives de vols.

Plus d’informations et recommandations sur la fiche Coronavirus et sur la page Risques sanitaires / Coronavirus