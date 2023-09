La RCA et le Soudan du Sud signent un mémorandum d’entente en matière de sécurité

La frontière entre la Centrafrique et le Soudan où sévissent les trafics d'êtres humains, de drogue et d'armes, a souvent créé des tensions entre les deux pays voisins. « Cette frontière commune confrontée à de nombreux problèmes d’insécurité a amené nos deux pays autour de la table de négociations pour aboutir ce jour à la signature d’un mémorandum d’entente en matière de sécurité, d’un accord portant d’un comité mixte de coopération en matière de défense, de sécurité, de renseignement et de commerce », a annoncé le 2 septembre, la présidence centrafricaine, La Renaissance.



Selon Bangui, cette signature du mémorandum d’entente en matière de sécurité a eu lieu samedi suite à une visite de travail du Président centrafricain, Touadera, au Soudan du Sud où il a été reçu en audience par son homologue Sud-soudanais Salva Kiir.



« Les documents ont été signés du côté centrafricain par Madame Sylvie BAIPO Temon, ministre des Affaires Etrangères et du côté sud-soudanais par Monsieur Martin Elia Lomuro, ministre directeur de cabinet et le Général Obuto Mamur, ministre chargé des Services de Sécurité », a souligné la Renaissance.



Le Soudan du Sud partage plusieurs kilomètres de frontières sur la partie sud-est de la RCA d’où la nécessité pour les deux Etats de renforcer la coopération bilatérale.



Cette frontière est régulièrement fermée par les autorités une fois qu’elles estiment que les intérêts de leurs pays respectifs sont menacés. En octobre 2012 par exemple, le Soudan du Sud avait fermé sa frontière avec la République centrafricaine. A l’origine de cette décision, l'arrestation de plusieurs ressortissants sud-soudanais arrêtés par les Forces armées centrafricaines en possession d'armes de guerre et de drogue, le 10 octobre, dans la région de Bambouti, à la frontière avec le Soudan du Sud.



Présentant le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur la situation en République centrafricaine, devant le Conseil de sécurité, le 20 juin 2023, Valentine Rugwabiza, la Représentante spéciale du Secrétaire général dans le pays, s’est inquiétée des conséquences humanitaires et de sécurité du conflit au Soudan.



Pour faire face à cette situation sécuritaire préoccupante au Soudan, Mme Valentine Rugwabiza a fait savoir que « le gouvernement de la RCA devait aussi jouer un rôle d’envergure dans la gestion des frontières du pays », avant d’exhorter la RCA et les pays voisins « à restaurer leur coopération bilatérale en la matière ».