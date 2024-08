La RDC accueille le 14e Forum africain sur le peering et l’interconnexion

La RDC accueillera cette année la principale conférence consacrée au développement de l’Internet en Afrique. Du 20 au 24 août 2024, l’AfPIF rassemblera des fournisseurs d’infrastructure, de service et de contenu pour identifier des manières d’améliorer l’interconnexion des réseaux, de réduire le coût de connectivité et d’accroître le nombre d’utilisateurs d’Internet dans la région.



L'événement, qui se déroulera à l'hôtel Hilton de Kinshasa, fournira aux participants des informations mondiales et régionales afin de maximiser les opportunités pour aider à développer une infrastructure Internet résiliente et des services abordables en Afrique. Organisée par l'Internet Society (ISOC) et l'African IXP Association (AFIX) en collaboration avec l'Internet Service Providers Association of DRC, la conférence réunira plus de 500 participants représentant des entreprises à travers le continent et dans le monde, dont Meta, Amazon, Netflix, Liquid Intelligent Technologies, l'Internet Initiative Japan Lab, entre autres.



L’AfPIF a été créé pour tenir compte du fait que la majeure partie du trafic Internet local de l’Afrique est échangée en dehors du continent. Cela se traduit par des débits plus lents et des coûts accrus. Au cours des 14 années qui ont suivi son lancement, le trafic Internet échangé en Afrique est passé de 160 Mbps à plus de 4,6 Tbps. La clé de cette croissance est l'utilisation de points d'échange Internet (IXP). Les IXP interconnectent les réseaux privés, publics et universitaires, ce qui leur permet d'échanger du trafic localement. Cela améliore la qualité du service, rend l'hébergement local viable, réduit le coût de la prestation de services et augmente la tolérance aux pannes.



« La République démocratique du Congo, un marché de 100 millions d’habitants qui borde neuf pays et l’océan Atlantique, s’apprête à entamer sa transformation numérique. Une nouvelle infrastructure transfrontalière de dorsale, de fibre urbaine et de centre de données est sur le point de mettre le Congo en ligne et de renforcer l'intégration régionale. Cela permettra d’améliorer les moyens de subsistance, de faciliter le commerce et de promouvoir les échanges culturels », déclare Kyle Spencer, président du conseil d’administration et directeur exécutif de l’African IXP Association (AFIX).



« Nous sommes honorés d’accueillir la conférence de cette année. On ne saurait trop insister sur l'importance des IXP pour contribuer au développement de l'Internet en Afrique. Nous avons maintenant trois IXP en RDC qui aident à fournir un accès Internet rapide et abordable à 30 017 072 personnes », déclare Nico TSHINTU BAKAJIKA, président de l'ISPA DRC.