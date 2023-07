AFRIQUE La RDC accueille les IXe Jeux de la Francophonie

Alwihda Info | Par Yenga Fazili wã Biregeya Yenga Fazili wã Biregeya - 28 Juillet 2023



Ce vendredi 28 juillet 2023, Kinshasa, la capitale congolaise et plus grande ville francophone du monde avec environ 15 millions d'habitants, accueille les IXe Jeux de la Francophonie.

Une prouesse à saluer 80.000 personnes vont assister à la cérémonie d'ouverture, qui mettra en vedette le défilé de 3 000 sportifs et artistes venant de près de trente pays. Ces participants prendront part à divers concours et compétitions qui se dérouleront pendant dix jours consécutifs.



Malgré les défis auxquels le pays fait face, tels que les préparations électorales à l'horizon et la menace posée par les rebelles du M23, qui sont soutenus par le régime de Kigali et qui mettent en péril l'intégrité territoriale de la RDC, le pays a réussi à organiser ces IXe Jeux de la Francophonie. Malgré le manque d'infrastructures initialement, le gouvernement a investi des millions de dollars dans la construction et la réhabilitation des sites qui accueilleront les compétitions sportives et hébergeront les différentes délégations.

Les foules se mobilisent Ayant hâte de voir la cérémonie d'ouverture, les foules se rassemblent dès le matin aux alentours du stade des martyrs. Les forces de l'ordre doivent mettre en place une stratégie pour canaliser la foule et éviter les bousculades susceptibles de perturber l'ordre. Malgré des activistes contrés par la police cherchant à manifester contre les jeux de la francophonie, de nombreux Congolais à travers le pays se sentent joyeux et expriment leur appréciation pour cet exploit historique que le pays vient de réaliser, juste après ceux qui se sont tenus à Abidjan. Pour rappel, ces jeux avaient été confiés à la RDC depuis 2019, mais ils n'avaient pas pu avoir lieu en 2021 en raison de la pandémie de Covid-19.

La crise rwando-congolaise s'invite La crise rwando-congolaise, résultant des conflits armés sévissant à l'Est de la RDC depuis des décennies, s'est révélée lors de ces IXe jeux de la francophonie. La présence de Louise Mushikiwabo, l'ancienne ministre rwandaise des Affaires étrangères et actuelle Secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), a déjà suscité des polémiques. Le gouvernement congolais avait annoncé qu'elle participerait à la cérémonie d'ouverture, mais après deux jours, sa porte-parole a indiqué qu'elle ne serait pas présente, affirmant qu'elle n'avait pas été invitée. Elle sera remplacée par Caroline St-Hilaire, administratrice de l'OIF. Des rumeurs circulent, évoquant les tensions croissantes entre les deux pays en tant que possible raison de ce changement.

Un symbole d'espoir dans un océan de problèmes Dans un pays confronté à des crises économiques et sécuritaires, les jeux de la francophonie sont considérés comme un symbole fort, signifiant que le Congo peut encore sortir de la crise et que le peuple ne doit pas baisser les bras face aux épreuves qu'il traverse. Les jeux de la Francophonie se dérouleront jusqu'au 6 août et comprendront neuf compétitions sportives accompagnées de onze concours culturels. Les sports à l'honneur incluent le football masculin pour les moins de 20 ans, le basket féminin pour les filles âgées de 18 à 25 ans, l'athlétisme et le para-athlétisme, le cyclisme sur route, les luttes libre et africaine, le judo et le tennis de table. En ce qui concerne le programme culturel, il y aura des compétitions de peinture, sculpture, photographie, chanson, danse, création numérique, littérature, contes, jonglerie avec ballon, marionnettes géantes et, pour couronner le tout, des performances musicales avec différents artistes de renommée internationale.





