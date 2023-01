La RDC et le Rwanda s'accusent mutuellement après un incident aérien : tensions à nouveau en ébullition

Cette attaque intervient après une offensive de l'armée rwandaise contre Kitchanga, qui a été repoussée par les Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC). Il est également rapporté que des colonnes de militaires rwandais ont été observées en train de se diriger vers Kibumba et Bwito, ce qui laisse craindre d'autres actions criminelles à venir.



Le Gouvernement congolais considère cette attaque comme une action délibérée d'agression qui équivaut à un acte de guerre et qui vise à saboter les efforts en cours pour la mise en œuvre des actions convenues dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi pour la restauration de la paix à l'Est de la République Démocratique du Congo et dans la région des Grands-Lacs. Il appelle également l'attention de la communauté internationale sur la nécessité et l'urgence de maintenir la pression sur le Rwanda et le mouvement terroriste M23 pour qu'ils cessent la violence qui risque d’hypothéquer les opérations d'enrôlement des électeurs en cette année électorale.



Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo affirme qu'il "se réserve le droit légitime de défendre son territoire national et ne se laissera pas faire" et qu'il est important "que la communauté internationale prenne des mesures pour faire respecter la souveraineté du Congo et mettre fin à ces actes d'agression qui menacent la paix dans la région".



La version de Kigali



Le gouvernement rwandais a répondu aux accusations de l'attaque contre un avion de chasse congolais en affirmant que c'est plutôt un avion congolais qui a violé l'espace aérien rwandais.



Selon une déclaration publiée par les autorités rwandaises, un Sukhoi-25 en provenance de la République démocratique du Congo (RDC) aurait violé l'espace aérien rwandais à 17h03.



Le gouvernement rwandais a indiqué avoir pris des mesures de défense pour faire face à cette violation et a demandé à la RDC de mettre fin à ces agressions qui menacent la sécurité de son espace aérien.



Les relations entre les deux pays sont tendues depuis plusieurs années en raison de différends liés à la sécurité et à la région des Grands Lacs, et cette nouvelle situation ne fait qu'aggraver les tensions existantes.