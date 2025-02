La RDC ferme son ciel aux avions rwandais : RwandAir obligée de dévier ses vols

Les relations entre la République Démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda se tendent de plus en plus. En effet, la RDC a décidé d'interdire le survol de son territoire à tous les aéronefs immatriculés ou basés au Rwanda, accusant son voisin de soutenir militairement le mouvement rebelle du M23. Cette décision a contraint RwandAir, la compagnie aérienne nationale rwandaise, à dévier ses vols.





Dans un communiqué publié ce mercredi 12 février 2025, RwandAir a annoncé que, suite à cette décision, tous ses vols seraient désormais déroutés. Cette situation entraîne des perturbations importantes pour les passagers, avec des retards et des annulations de vols.





Les conséquences de cette décision





Cette décision de la RDC a des conséquences importantes sur le trafic aérien régional. RwandAir, qui dessert plusieurs destinations en Afrique, est contrainte de revoir ses itinéraires et d'allonger la durée de ses vols. Les passagers, quant à eux, doivent faire face à des désagréments et à des coûts supplémentaires.





Un contexte régional tendu





Les relations entre la RDC et le Rwanda sont tendues depuis plusieurs années. Les accusations mutuelles de soutien aux groupes armés et les affrontements récurrents dans la région des Grands Lacs ont considérablement dégradé les relations entre les deux pays.



La décision de la RDC de fermer son espace aérien aux avions rwandais est une nouvelle escalade dans ce conflit. Elle risque d'avoir des conséquences négatives sur les populations des deux pays, qui souffrent déjà des conséquences de l'instabilité régionale.