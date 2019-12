La Rugby Africa Cup 2020 brille sous un jour nouveau pour les joueurs, les équipes et les spectateurs

En juin dernier, Rugby Afrique (http://www.RugbyAfrique.com) annonçait le nouveau format de la Rugby Africa Cup (RAC), une organisation modernisée et plus inclusive du championnat continental pour rendre le jeu encore plus attractif. En même temps, la phase éliminatoire allait permettre de tester une nouvelle stratégie de contenu et de distribution numérique.

Le nouveau format offre la possibilité à un plus grand nombre d'équipes de concourir et leur donne l'occasion d'acquérir une précieuse expérience de match. Le Ghana, le Botswana, le Rwanda et le Nigeria ont participé à l'ancienne Bronze Cup, et c'était la première fois que les équipes se mesuraient à des équipes nettement mieux classées. Le Ghana s'est assuré une place en phase de groupes ainsi que la Côte d'Ivoire, le Sénégal et Madagascar. Les 12 équipes participantes à la phase de groupes de la RAC 2020 sont (dans l'ordre du classement actuel) : la Namibie, le Kenya, l’Ouganda, la Tunisie, le Zimbabwe, l’Algérie, le Maroc, la Zambie, Madagascar, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Ghana.

Pour les fans de rugby, la retransmission gratuite en direct était disponible sur la page Facebook de Rugby Afrique et sur sa chaîne Youtube. On y trouvait des rediffusions, des faits marquants et des commentaires de haut niveau assurés par une équipe de journalistes expérimentés et passionnés par le sport en Afrique.

Autre nouveauté, « l'Homme du match » figurait au rapport officiel du match, et des visuels caractéristiques ont été créés pour l'engagement des fans sur les réseaux sociaux.

Les premiers résultats de la phase expérimentale numérique de la RAC 2020 ont vu des taux record de pénétration et d'engagement sur les plateformes de réseaux sociaux de Rugby Afrique. Facebook, qui reste la plateforme privilégiée, a enregistré une augmentation de 68 % de la fréquentation et de 95 % du nombre de pages visitées par rapport aux périodes précédentes. Le contenu dérivé des matchs a été repris et partagé sur plusieurs pages, offrant ainsi une grande visibilité mondiale.

Andrew Owor, vice-président de Rugby Afrique, est satisfait des résultats de la phase éliminatoire : « Le nouveau format, soutenu par une stratégie de diffusion et de contenu numérique, a incroyablement bien fonctionné. Mais plus que cela, la Rugby Africa Cup offre une plateforme aux équipes débutantes, intermédiaires et expérimentées. Les premiers résultats montrent que nous pouvons partager et diffuser la passion du rugby à une nouvelle échelle. C'est une excellente occasion de mettre nos talents en valeur. Nous pouvons présenter les équipes nationales de rugby participantes au niveau international, ce qui permettra d'accroître davantage la visibilité du rugby africain et, à long terme, de professionnaliser les structures. Notre objectif est de développer le rugby en Afrique afin que son potentiel puisse être exploité et de le faire connaître en tant qu’industrie en pleine expansion. Avec le contenu adéquat, nous sommes confiants de pouvoir attirer des sponsors. Une foule impressionnante de 22 000 spectateurs a littéralement rempli le stade d'Antananarivo, Madagascar, et c'est cette ambiance que nous souhaitons retrouver sur le continent tout entier. »

Nicolas Pompigne-Mognard, fondateur et Président d'APO Group, principal Partenaire Officiel de Rugby Afrique, a déclaré : « Le rugby se développe à un rythme sans précédent en Afrique et il est aujourd'hui le sport qui enregistre la plus forte croissance sur le continent. La victoire de l'Afrique du Sud à la Coupe du monde de rugby a renforcé la popularité de ce sport dans tout le continent et permettra d'attirer plus de joueurs, de supporters et donc de sponsors. En tant que principal partenaire officiel de Rugby Afrique et leader des services de distribution de communiqués de presse en Afrique, nous sommes fiers de nous assurer que les médias internationaux ont désormais accès aux communiqués de presse publiés par presque toutes les fédérations africaines de rugby, dont la Mauritanie, le Togo, la RDC, le Ghana, l'Afrique du Sud, le Kenya, Maurice, le Nigeria, l'Ouganda, le Rwanda, la Zambie, le Zimbabwe, la Namibie, la Tunisie, le Maroc, le Botswana, l'Algérie, le Burundi, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Bénin, le Gabon et d'autres encore. »

Classement de la RAC 2020 (au terme de la phase éliminatoire et sur base de la meilleure moyenne de buts) :

13. Botswana - 11 points

14. Rwanda - 57 points

15. Nigeria - 60 points

16. Maurice - 63 points

Rencontres jouées :

Botswana 36 - 25 Ghana (23 novembre) : http://bit.ly/2EnrCd3

Côte d’Ivoire 60 - 3 Rwanda (23 novembre) : http://bit.ly/36EiIEb

Sénégal 63 - 0 Maurice (30 novembre) : http://bit.ly/38KiDRd

Madagascar 63 - 3 Nigeria (1 décembre) : http://bit.ly/34rJpKE

Phase de poule de la RAC 2020 :

Groupe A : Namibie, Zambie, Madagascar

Groupe B : Kenya, Maroc, Côte d’Ivoire

Groupe C : Ouganda, Algérie, Sénégal

Groupe D : Tunisie, Zimbabwe, Ghana

30 mai 2020 :

Groupe A : Namibie - Zambie en Namibie

Groupe B : Kenya - Maroc au Kenya

6 juin 2020 :

Groupe C : Ouganda - Algérie en Ouganda

Groupe D : Tunisie - Zimbabwe en Tunisie

13 juin 2020 :

Groupe A : Zambie - Madagascar en Zambie

Groupe B : Maroc - Côte d’Ivoire au Maroc

20 juin 2020 :

Groupe C : Algérie - Sénégal en Algérie

Groupe D : Zimbabwe - Ghana au Zimbabwe

27 juin 2020 :

Groupe B : Côte d’Ivoire ou Rwanda - Kenya en Côte d’Ivoire

28 juin 2020:

Groupe A : Madagascar - Namibie au Madagascar

4 juillet 2020 :

Groupe C : Sénégal - Ouganda au Sénégal

Groupe D : Ghana - Tunisie au Ghana

Le tournoi final aura lieu dans un seul stade à déterminer :

29 juillet : Demi-finales

1er août : Finale et petite finale (3è place)

À propos de Rugby Afrique :

Fondée en 1986, Rugby Afrique (http://www.RugbyAfrique.com), anciennement la Confédération Africaine de Rugby - CAR, est l’une des six associations régionales qui composent World Rugby (http://www.WorldRugby.org), l’organisation internationale responsable de la gestion du rugby à XV et du rugby à VII. Rugby Afrique réunit tous les pays africains dans lesquels l’on pratique le rugby à XV, le rugby à VII et le rugby féminin. Rugby Afrique organise les éliminatoires de la Coupe du monde de rugby, et Africa Sevens, les éliminatoires pour les Jeux Olympiques. Rugby Afrique compte 39 membres, dont 22 membres et membres associés de World Rugby, 10 membres et membres associés de Rugby Afrique ; 16 nouveaux pays collaborent avec Rugby Afrique.

