La Rugby Africa Cup 2020 pose un premier jalon pour l’égalité hommes-femmes dans le rugby

Rugby Afrique (http://www.RugbyAfrique.com/) célèbre la Journée internationale des femmes et son initiative #EachForEqual en annonçant que l’édition féminine et l’édition masculine de la Rugby Africa Cup 2020 auront lieu en même temps. Chaque fois que cela sera possible, le match féminin sera disputé juste avant et au même endroit que le match masculin.

« Cette décision est une étape logique dans la mise en œuvre de notre vision d’un sport égalitaire. Nous sommes déterminés à être les leaders du rugby féminin et à faire en sorte que les programmes de participation comme les tournois phares deviennent respectueux de l’égalité hommes-femmes. Pour la prochaine étape, nous envisageons d’organiser des tournois dans les différentes régions, en vue de développer et d’augmenter organiquement la participation des équipes. La représentation des femmes dans le rugby est l’une de nos principales priorités et, dans la semaine précédant la Journée internationale des femmes, nous avons célébré les avancées des femmes dans le rugby africain pour mettre en lumière l’énorme potentiel qu’elles représentent », déclare Khaled Babbou, président de Rugby Afrique.

La campagne #EachForEqual de Rugby Afrique, qui a conduit à cette annonce, présente des femmes actives dans le rugby africain à tous les niveaux d’implication, des joueuses, aux arbitres en passant par les commissaires de match, la gestion et le conseil d’administration. À l’heure où Rugby Afrique fait preuve de son engagement déterminé en faveur de l’égalité hommes-femmes, un événement tel que la Journée internationale des femmes offre une occasion exceptionnelle d’attirer davantage l’attention sur la question fondamentale de l’égalité des sexes dans le domaine du sport. La parité hommes-femmes accroit l’intérêt de ce sport et constitue le fondement d’un développement durable. En éliminant les barrières, Rugby Afrique peut favoriser un leadership et une gouvernance inclusifs, organiser des compétitions de haut niveau et améliorer de manière spectaculaire l’impact visuel afin d’accroître le public et d’encourager les investissements. Selon une nouvelle étude du McKinsey Global Institute, l’accélération des progrès vers la parité hommes-femmes pourrait en effet donner à la croissance des économies africaines un coup de pouce équivalent à 10 % de leur PIB collectif d’ici 2025.

Récemment, Rugby Afrique a annoncé la nomination de Maha Zaoui au poste de directrice du rugby féminin. (http://bit.ly/3aNJ1dh) En cette qualité, elle est chargée du développement stratégique et opérationnel du rugby féminin dans le but d’augmenter la participation et d’accélérer l’évolution du jeu de haut niveau.

Katie Sadleir, directrice générale du rugby féminin de World Rugby, a déclaré : « Dans sa région, Rugby Afrique est à l’avant-garde de l’accélération de l’avancée des femmes dans le rugby. Depuis le lancement de la stratégie mondiale de développement du rugby féminin, nous avons assisté à des changements transformateurs sur, et hors du terrain de jeu, dans le monde entier. Le rugby féminin continue de croître et compte désormais plus de 2,7 millions de femmes et de filles jouant au rugby à tous les niveaux, ce qui représente plus du quart des joueurs dans le monde. »

« Rugby Afrique joue un rôle clé dans le succès continu de l’avancement des femmes dans le rugby. En-dehors du terrain, le conseil d’administration de Rugby Afrique a apporté des changements fondamentaux qui témoignent de son engagement à garantir l’égalité des chances des femmes dans le rugby. Et sur le terrain, organiser simultanément les matches masculins et féminins de la Rugby Africa Cup aura sur le rugby à XV féminin en Afrique un impact positif qui accroîtra grandement sa visibilité. »

À propos de la Rugby Africa Cup féminine :

Lancée pour la première fois en 2019, la Rugby Africa Cup féminine a été remportée cette même année par l’équipe féminine des Springbok d’Afrique du Sud qui s’est ainsi qualifiée pour la Coupe du Monde de Rugby 2021. Après une première saison réussie, la deuxième édition du tournoi vise à accroître la visibilité et à unifier les formats de compétition. Les nations participantes sont le Kenya, Madagascar, l’Afrique du Sud et l’Ouganda, et les matchs auront lieu entre le 30 mai et le 4 juillet 2020.

En 2020, les dates des matches coïncident avec celles de l’édition masculine de la Rugby Africa Cup :

30 mai :

KEN - MAD au Kenya

RSA - UGA en Afrique du Sud

6 juin :

UGA - MAD en Ouganda

20 juin :

KEN - UGA au Kenya

28 juin :

MAD - RSA à Madagascar

3 juillet :

RSA - KEN en Afrique du Sud

Actualités et résultats :

À propos de Rugby Afrique :

Créée en 1986, Rugby Afrique ( RugbyAfrique.com ), anciennement la Confédération Africaine de Rugby (CAR), est l’une des six associations régionales composant la World Rugby (WorldRugby.org), l’organisation internationale responsable de la gestion de Rugby Union et de Rugby Sevens. Rugby Afrique regroupe tous les pays africains pratiquant le rugby à 15, le rugby à 7 et le rugby féminin. Rugby Afrique organise les éliminatoires de la Rugby World Cup, ainsi que l’Africa Sevens, une compétition de qualification pour les Jeux Olympiques. Rugby Afrique compte 39 membres, dont 22 membres et membres associés de World Rugby, 10 membres et membres associés de Rugby Afrique, et 16 nouveaux pays collaborant avec Rugby Afrique.

Source : https://rugbyafrica.africa-newsroom.com/press/rugb...