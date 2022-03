La Russie livre des hélicoptères de combat et des équipements militaires au Mali

Fruits de la coopération Russie-Mali, ces matériels composés, entre autres, des hélicoptères de combat, des radars dernière génération et beaucoup d’autres matériels nécessaires dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, informe l'armée malienne.



"Ces nouveaux matériels joueront un rôle très essentiel dans le renforcement de capacités opérationnelles des FAMa dans leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens", indique l'armée.



Le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le colonel Sadio Camara, a estimé que l’arrivée de ces équipements purement militaire contribuera à la réussite des opérations des FAMa.