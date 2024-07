La Russie salue la création de la Confédération de l'Alliance des Etats du Sahel

La diplomatie russe a salué la création de la CAES, y voyant une initiative prometteuse pour la paix, la sécurité et le développement de la région du Sahel. Cette nouvelle confédération devrait permettre aux trois pays membres de mutualiser leurs efforts pour lutter contre les défis communs auxquels ils sont confrontés, notamment le terrorisme, l'insécurité et la pauvreté.



Un partenariat renforcé entre la Russie et le Sahel



La reconnaissance de la CAES par la Russie s'inscrit dans le cadre d'un partenariat de plus en plus fort entre la Russie et les pays du Sahel. Ces dernières années, la coopération entre les deux parties s'est intensifiée dans plusieurs domaines, notamment la sécurité, la défense, l'économie et l'énergie.