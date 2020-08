La Semaine mondiale du masque vise à inspirer le mouvement mondial à porter des masques faciaux en public

Le réseau d'action contre la pandémie, l'OMS, les CDC africains, les CDC américains et la Fondation américaine CDC, Facebook, Google, Global Citizen et plus de 40 organisations partenaires ont annoncé aujourd'hui le lancement de la Semaine mondiale des masques du 7 au 14 août un effort pour augmenter l'utilisation des masques faciaux en public à travers le monde.

Compte tenu de l'augmentation exponentielle alarmante des taux d'infection à travers le monde, un masquage communautaire soutenu en public est essentiel pour arrêter la propagation du COVID-19, même si les situations varient dans le monde. Et jusqu'à ce que nous ayons des vaccins ou des médicaments pour lutter contre le COVID-19, les masques faciaux sont l'un des meilleurs outils dont nous disposons - en particulier là où la distanciation sociale n'est pas pratique.

«Le COVID-19 est une maladie respiratoire causée par le transfert de gouttelettes. Alors que la pandémie continue de prendre de l'ampleur en Afrique, nous devons accroître le respect des mesures de santé publique et sociales afin de pouvoir nous protéger et protéger notre économie. Nous devons augmenter le port de masse des masques à mesure que nous élargissons les services de dépistage et de traitement », a déclaré le Dr John Nkengasong, directeur du CDC Afrique.

L'initiative encourage les personnes et les organisations du monde entier à se rallier à l'importance de porter un masque pour arrêter la propagation du COVID-19 pendant la Semaine mondiale du masque et chaque semaine jusqu'à ce qu'un vaccin soit disponible. Les gens peuvent montrer leur soutien en partageant une déclaration, une photo ou une vidéo sur les réseaux sociaux, étiquetés avec #WorldMaskWeek.

«Pour ralentir la propagation du COVID-19, tout le monde doit jouer un rôle pour se protéger et assurer la santé de ses communautés. Les experts de la santé ont clairement indiqué que le port d'un masque était une mesure préventive clé et simple », a déclaré KX Jin, responsable de la santé de Facebook. «Nous sommes fiers de nous associer à la Semaine mondiale du masque avec des organisations de santé de premier plan dans le cadre de notre engagement à connecter les gens aux conseils d'experts de ceux qui travaillent en première ligne.»

«Google s'engage à contribuer à partager un message simple: portez un masque», a déclaré le Dr Karen DeSalvo, responsable de la santé chez Google. "De notre doodle de page d'accueil à la fourniture d'informations sur la recherche Google et Maps, nous connectons les gens à des ressources utiles et faisant autorité qui expliquent comment le port d'un masque peut aider à réduire la propagation du COVID-19 et à sauver des vies."

La US CDC Foundation est un autre partenaire du réseau d'action contre la pandémie marquant la Semaine mondiale du masque. «Nous nous engageons à soutenir la réponse à la menace pour la santé publique posée par ce virus, et porter un masque facial de manière cohérente et correcte est l'une des choses les plus importantes que nous puissions faire en tant qu'individus pour lutter contre le COVID-19», a déclaré le Dr Judy Monroe , Président et chef de la direction de la Fondation CDC. «La US CDC Foundation aide à organiser et à soutenir un certain nombre de campagnes, y compris des campagnes avec le CDC américain et l'Ad Council, axées sur l'importance des masques faciaux pour écraser le COVID-19.»

Les revêtements du visage empêchent le jet de gouttelettes d'éternuer, de tousser, de parler, de chanter ou de crier lorsqu'ils sont portés sur la bouche et le nez. Ils servent de barrières qui aident à empêcher les gouttelettes de voyager dans l'air. 1,2,3 Puisque les gens peuvent avoir le COVID-19, mais ne le savent pas ou présentent des symptômes, le port constant d'un masque peut réduire la propagation du virus. 4,5 La modélisation mathématique montre que les masques portés par 80 à 90% de la population, associés à une distanciation sociale, pourraient à terme éliminer la maladie. 6

«Les politiques incohérentes sur le masquage ont semé la confusion et il est de plus en plus évident que le fait de ne pas porter de masques contribue à la propagation du COVID-19», a déclaré Eloise Todd, cofondatrice du Pandemic Action Network. «Les dirigeants devraient formuler des politiques claires et cohérentes sur l’importance de porter un masque à l’extérieur de la maison en public. Si presque tout le monde porte un masque, pratique le lavage des mains et la distanciation sociale, nous pouvons mettre fin à la pandémie plus rapidement, éviter les souffrances et sauver des vies.

Global Citizen soutient la Semaine mondiale du masque en encourageant les citoyens du monde à porter un masque. «Nous sommes fiers de soutenir la Semaine mondiale du masque alors que nos sympathisants agissent dans tous les coins du monde pour pousser leurs dirigeants à adopter des règles claires sur le port du masque en public», a déclaré Michael Sheldrick, responsable des politiques et des affaires gouvernementales chez Global Citizen. «Nous avons également besoin de dirigeants mondiaux pour gouverner par l'exemple. Lorsque nous portons tous des masques, les citoyens se concentrent davantage sur l'écoute des conseils de la communauté médicale, et ensemble, nous sommes mieux placés pour aider à sauver des vies.

Le réseau d'action contre la pandémie a été lancé en avril 2020 pour mener une action collective pour aider à mettre fin au COVID-19 et pour garantir que le monde est prêt pour la prochaine pandémie. Depuis son lancement, le Réseau travaille avec des influenceurs pour promouvoir le port du masque - ainsi que la distanciation sociale et le lavage des mains - pour aider à arrêter la propagation du COVID-19. La Semaine mondiale des masques est l'occasion de continuer à maintenir cette dynamique, unissant des parties disparates autour d'un seul message.

Les partenaires et activités de la Semaine mondiale du masque représentent un large éventail. Par exemple:

Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a lancé le défi #WearAMask pour marquer le début de la Semaine mondiale du masque, en demandant aux gens de partager leurs photos et vidéos de masques.

Africa CDC annoncera la Semaine mondiale du masque lors de son point de presse aujourd'hui et suivra avec une présentation par Pandemic Action Network lors d'une formation sur la prévention et le contrôle des infections pour COVID-19 organisée pour les journalistes plus tard dans la journée. Africa CDC publie également des messages sur la Semaine mondiale du masque sur ses plateformes de médias sociaux.

L'industrie du jeu, dans le cadre de son initiative #PlayApartTogether, intègre des messages et des images de la Semaine mondiale des masques dans ses jeux.

iHeartMedia intègre le contenu de la Semaine mondiale des masques dans sa programmation.

Le Forum économique mondial et leurs réseaux Global Shaper et Young Global Leader se joindront à la campagne via les médias sociaux.

Pour plus d'informations, visitez worldmaskweek.com .