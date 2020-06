ACTUALITES La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce et Afreximbank annoncent la signature d'un accord de 200 millions de dollars en faveur du secteur agricole africain

- 30 Juin 2020





La Société internationale islamique de Financement du Commerce (ITFC) (www.ITFC-IDB.org), membre du Groupe de la Banque islamique de Développement (BID), a signé un accord de financement Mourabaha de 200 millions de dollars US avec la Banque africaine d'Import-Export (Afreximbank), une institution financière multilatérale créée par des gouvernements et des investisseurs institutionnels africains. L’ITFC et ses partenaires financiers ont alloué ces ressources pour soutenir les exportateurs africains, dans le but de soutenir le continent à faire face à certains impacts économiques de la pandémie. Cet accord, qui témoigne de l'engagement et de la confiance durable de l'ITFC envers l’Afrique, permettra de financer l'exportation de denrées telles que les noix de cajou, le cacao, les graines de sésame et le maïs. Ce financement apportera ainsi un soutien essentiel au secteur agricole en faveur de près de 11 pays d'Afrique subsaharienne. Le secteur agricole en Afrique étant le principal employeur du continent et un moteur clé du développement des PME. Commentant cet accord, M. Hani Salem Sonbol, Directeur Général de l'ITFC, a déclaré : “Le financement des exportations agricoles dans ces conditions économiques extrêmement difficiles constitue une bouée de sauvetage pour les exportateurs touchés par l'impact du COVID-19 sur le prix des produits de base. Des centaines de millions de personnes en Afrique dépendent de l'agriculture et la sécurité alimentaire de nombreux pays repose sur l'importation et l'exportation de denrées alimentaires. Nous remercions nos partenaires financiers d'avoir rejoint l'ITFC dans cette démarche et en particulier pour leur soutien sans faille en cette période de crise. Ce nouveau partenariat avec Afreximbank contribuera à soutenir les entreprises et les citoyens dans la lutte contre la pandémie de coronavirus.” L’Afrique est une région prioritaire pour l'ITFC depuis sa création en 2008, mandaté pour répondre aux besoins de développement et économiques des pays membres du continent. En 2019, l'ITFC a déboursé près de 2,38 milliards de dollars US pour aider la région à palier ses défis majeurs en matière de développement. Au total, depuis 2008 l'ITFC a déboursé près de 15,6 milliards de dollars US en faveur des pays membres de l'OCI de la région leur permettant d’être soutenus dans leur croissance économique, la création d’emplois et l’intégration dans les chaines de valeur des secteurs d'exportation clés que sont l'agriculture, l'énergie et l’industrie. Il faut souligner que l'ITFC s'est associée à l'Afreximbank pour la première fois en en 2017 avec la signature d'un accord de 100 millions de dollars US dans le but de faciliter et de financer les exportations entre les pays africains et entre l'Afrique et le reste du monde. Afreximbank est également un partenaire stratégique du Programme des Ponts du Commerce Arabo-Africains (AATB) lancé par l'ITFC, un programme ayant pour mandat de renforcer l'intégration économique entre les régions africaine et arabe et de favoriser le développement des exportations des PME dans des secteurs prioritaires. Distribué par APO Group pour International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC). Contact presse :

Instagram (https://bit.ly/2CLMDR1) À propos de la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) :

La Société Internationale Islamique du Financement du Commerce (ITFC) (www.ITFC-IDB.org) est un membre du groupe de la Banque Islamique de Développement (BID). Elle a pour vocation de faire progresser le commerce entre les Pays Membres de l'OCI, permettant en définitive de contribuer à son objectif prioritaire visant à améliorer les conditions socio-économiques des personnes à travers le monde. Démarrant ses activités en janvier 2008, l'ITFC a fourni plus de 51 milliards de dollars pour financer le commerce dans les Pays Membres de l'OCI, faisant de la Corporation le premier fournisseur de solutions commerciales pour répondre aux besoins des Pays Membres de l'OCI. En endossant le rôle de catalyseur du développement commercial parmi les Pays Membres de l'OCI et au-delà, la Corporation permet aux entités des Pays Membres d'accéder plus facilement au crédit commercial et leur fournit les outils de renforcement de leur capacité en matière de commerce, ce qui leur permet d'être compétitives sur le marché international. À propos d'Afreximbank :

La Banque africaine d'import-export (Afreximbank) (www.Afreximbank.com) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Afreximbank a été créée en octobre 1993 et est détenue par des gouvernements africains, la Banque africaine de développement (BAD), des investisseurs privés et institutionnels africains et des investisseurs publics et privés non africains. La Banque a été créée en vertu de deux documents constitutifs de base à savoir l'Accord signé par les États membres, qui lui confère le statut d'organisation internationale, et la Charte, paraphée par les actionnaires, qui régit sa structure et son fonctionnement. Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui favorisent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l'industrialisation et le commerce intrarégional, soutenant ainsi l'expansion économique en Afrique. Au 31 décembre de 2019, le total des actifs et des garanties de la Banque s'élevait à 15,5 milliards de dollars US et les fonds de ses actionnaires s’élevaient à 2,8 milliards de dollars US. Élue « Banque Africaine de l’année » en 2019, Afreximbank a décaissé plus de 31 milliards de dollars US entre 2016 et 2019. Afreximbank est notée A- par GCR International Scale, Baa1 par Moody’s et BBB- par Fitch. La Banque a son siège social au Caire, en Égypte. Pour de plus amples informations, veuillez visiter : www.Afreximbank.com

