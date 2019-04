La Soociete Internationale Islamique de Financement du Commerce signe six accords commerciaux de haut niveau pour un montant de 1,1 Milliard De Dollars

La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) (http://www.ITFC-IDB.org), membre du groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), a signé six accords majeurs de financement et de développement du commerce, d’une valeur supérieure à 1,1 milliard de dollars US, avec les pays de l’Organisation de la Coopération Islamique(OCI), incluant les régions de la […]

La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) (http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...