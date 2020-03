La Suisse félicite le président Gnassingbe pour sa réélection à la tête du Togo

Lomé - Les messages de félicitations continuent de parvenir au Président réélu Faure GNASSINGBE. Lundi 09 mars 2020, la Présidente de la Confédération Suisse, Simonetta SOMMARUGA s’est jointe aux nombreux dirigeants du monde entier pour adresser ses félicitations au Chef de l’Etat, sortie vainqueur du scrutin présidentiel du 22 février dernier.



Dans sa correspondance, la présidente suisse a exprimé en son nom et en celui du Conseil fédéral suisse ses « vœux les meilleurs pour le succès » de la « haute mission » du n°1 togolais, « et pour le bien-être et la prospérité du peuple togolais ». Elle dit être « persuadée que les bonnes relations qu’entretiennent les deux pays s’intensifieront encore à l’avenir ».



Soulignons que Lomé et Genève entretiennent depuis 60 ans de bonnes relations de coopération, matérialisées par la signature d’une série d’accords bilatéraux sur le commerce, la protection des investissements et la coopération technique (1964), les transports aériens (1980) et l’annulation de la dette extérieure (2009 et 2011).



Si le commerce bilatéral était jusqu’à très récemment relativement bas, la Confédération Helvétique semble s’intéresser davantage au Togo, dont le Plan national de développement (PND) lancé il y a un an, accorde une large part au secteur privé. Une délégation d’investisseurs suisses du groupe GLOSYA avait effectué une visite de prospection dans le pays début janvier.



Rappelons que Simonetta SOMMARUGA (60 ans de courant socialiste) est aussi reconduite pour un second mandat à la tête de la Confédération Suisse. Conformément à la constitution du pays, elle est dans son dernier mandat, qui prendra fin en 2025.