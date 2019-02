La Turquie condamne le traitement des musulmans ouïgours en Chine

Au nombre des autres motifs de détention figurent : le port d’une barbe « anormale », du foulard et d’autres vêtements pudiques ; le refus de regarder la télévision d’État ; de porter un short ; le fait de s’abstenir d’alcool et de tabac ; le jeûne pendant le ramadan, la fréquentation d’une mosquée un jour autre que le vendredi et la pratique de rites funéraires traditionnels ; le fait d’avoir de la famille ou des amis à l’étranger, d’avoir voyagé à l’étranger ou de posséder du matériel de camping ; et le fait de demander aux gens de ne pas blasphémer.



Le gouvernement chinois insiste sur le fait que les camps d’internement servent exclusivement « à la lutte contre le terrorisme et à la déradicalisation » — une allégation qui s’est révélée fausse. Loin de chercher à protéger la Chine contre la menace du terrorisme, les camps au Xinjiang semblent être axés sur la répression des identités ethniques et des convictions religieuses ainsi que des pratiques culturelles et religieuses des détenus.



Kelley Currie, la représentante des États-Unis au Conseil économique et social de l’ONU, a discrédité ces « mythes » et d’autres encore du gouvernement chinois lors d’une rencontre à l’institut Hudson, à Washington, le 6 février.



Les allégations de la Chine selon lesquelles le réseau de camps d’internement qu’elle a construit ces deux dernières années au Xinjiang serait un réseau de « centres de formation technique et professionnelle humains » ne sont pas crédibles, a déclaré Mme Currie. Les récits de torture et de sévices faits par les survivants des camps d’internement décrédibilisent les arguments de la Chine.



Le ministère turc des Affaires étrangères tient le même langage dans sa déclaration du 9 février : « Ce n’est dorénavant plus un secret pour personne que plus d’un million de Turcs Ouïgours exposés à des arrestations arbitraires sont soumis à la torture et au lavage de cerveau politique dans des camps d’internement et des prisons. »



« Nous appelons la communauté internationale et le Secrétaire général des Nations Unies à prendre des mesures effectives pour mettre fin à la tragédie humaine au Xinjiang », conclut la déclaration.