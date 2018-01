La capacité de dessalement de l'eau saoudienne établit un record mondial à 5 millions de mètres cubes par jour

RIYADH, Arabie Saoudite, le 28 janvier 2018, (AETOSWire): L'Arabie saoudite prévoit de construire 9 usines de dessalement d'eau sur la ville côtière de la Mer Rouge de Djeddah, pour un coût total de plus de 2 milliards de SAR, a déclaré Abdulrahman Alfadley, Ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture.



Le ministre a tweeté que le projet de construction des usines a été commandé par le roi Salman et le Prince Héritier Mohammed bin Salman. Les usines auront une capacité totale de 240 000 mètres cubes d'eau par jour.



Les nouvelles des plans sont révélées suite à l’annonce de Saline Water Conversion Corp (SWCC) qui dit avoir atteint un record historique en matière de technologie de dessalement permettant l’augmentation de la production d'eau dessalée à 5 millions de mètres cubes par jour, un record mondial pour l'industrie du dessalement.



Lors de sa visite à une usine de dessalement à Djeddah le mercredi, le Prince Héritier Mohammed bin Salman a remercié SWCC pour ses réalisations. « Augmenter la production d'eau dessalée de 3.5 à 5 millions de mètres cubes par jour est une grande réussite pour l'Arabie Saoudite », a-t-il ajouté.



En 2011, le volume d'eau fourni par les 27 usines de dessalement du pays sur 17 sites était de 3.3 millions m3/jour (1.2 milliard m3/an).



Alfadley a déclaré que les nouvelles usines, qui seront achevées en moins de 18 mois, augmenteront l'efficacité de la production et réduiront les coûts d'exploitation de la société d'État SWCC.



Ces usines « auront un impact significatif sur l'amélioration de la qualité et de la portée des services d'eau, dans la poursuite des objectifs du Programme National de Transition 2020 », a-t-il déclaré.



« Cette année, nous avons atteint un record avec l'ajout de 1.4 million mètres cubes d'eau dessalée en 13 mois, ce qui équivaut presque à la construction d'une nouvelle usine de dessalement d'une valeur de 13 milliards de SAR, sans coûts d'investissement supplémentaires ».



La sécurité de l'eau est un défi majeur pour l'Arabie Saoudite, qui a beaucoup investi dans le dessalement de l'eau de mer, rendant le Royaume le plus grand producteur mondial d'eau dessalée actuellement.



Le Gouverneur de SWCC, Gouverneur Ali bin Abdul Rahman Al-Hazmi, a déclaré que toutes les stations travaillaient à pleine capacité « selon des bases méthodologiques et scientifiques » pour assurer la sécurité des employés et de l'équipement.