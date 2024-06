La carrière internationale d'Emilio Nsue entachée par une ineligibilité : La Guinée équatoriale perd des points et Nsue est sanctionné

Emilio Nsue, qui avait brillé lors de la dernière CAN avec 5 buts en 4 apparitions, avait déjà fait l'objet d'une enquête de la FIFA en 2013 concernant son éligibilité à jouer pour la Guinée équatoriale. Ayant évolué dans les équipes de jeunes espagnoles, sa nationalité équatoguinéenne était remise en question. Malgré une première décision défavorable de la FIFA, Nsue avait continué à représenter la Guinée équatoriale.



En mars 2024, la FIFA a ouvert une nouvelle enquête sur l'éligibilité de Nsue, lui accordant un délai de six jours pour répondre. N'ayant reçu aucune réponse de sa part, la FIFA a rendu son verdict final ce lundi.



La sanction est lourde pour la Guinée équatoriale. En plus de l'inéligibilité de Nsue pour une période de six mois, la sélection nationale se voit retirer les victoires acquises contre la Namibie et le Libéria lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Ces deux rencontres, remportées 1-0 grâce à des buts de Nsue, sont désormais comptabilisées comme des défaites par 3-0. La Guinée équatoriale se retrouve ainsi en troisième position de son groupe, compromise dans sa course à la qualification pour le Mondial.



La fédération équatoguinéenne de football (Feguifut) n'est pas non plus épargnée. Elle devra s'acquitter d'une amende de 150 000 francs suisses (environ 164 000 USD ou 129 000 EUR) pour manquement à ses obligations en matière d'éligibilité des joueurs.



Cette affaire d'inéligibilité d'Emilio Nsue constitue un coup dur pour le football équatoguinéen. La perte de points et les sanctions financières viennent ternir le bilan de la récente CAN et fragiliser les espoirs de qualification pour la Coupe du Monde 2026. La Feguifut devra tirer les leçons de cette situation et mettre en place des procédures plus strictes pour garantir l'éligibilité de ses joueurs à l'avenir.



Emilio Nsue, buteur talentueux mais victime d'une situation complexe, voit sa carrière internationale entachée par cette ineligibilité. Cette affaire met en lumière les défis auxquels sont confrontées les fédérations nationales pour s'assurer du respect des règles de la FIFA en matière d'éligibilité des joueurs.