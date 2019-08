La clôture de la Foire Made in Togo reportée au 12 août

Lomé - Alors qu’elle devrait prendre fin ce lundi 5 août 2019, la 3ème édition de la Foire Made in Togo a été prorogée d’une semaine.



Les organisateurs ont donc décidé d’ajouter 7 jours supplémentaires à l’évènement, reportant ainsi au lundi 12 août prochain sa clôture. Ceci, en raison du fort engouement suscité par cette foire et de la massive participation enregistrée depuis son ouverture le 26 juillet dernier sur le site du CETEF à Lomé.



Evénement annuel organisé courant juillet-août, sous l’égide du ministère du Commerce, de l’Industrie, du Développement du secteur privé et de la Promotion de la consommation locale, la Foire Made in Togo vise selon les organisateurs à assurer une meilleure visibilité des produits locaux, tout en encourageant leur consommation et leur exportation.



La Foire est dédiée à l’exposition et à la promotion des produits fabriqués au Togo. C’est également une manière pour les organisateurs d’encourager l’entrepreneuriat des jeunes. Axée cette année sur le thème de la valorisation et de la consommation des produits locaux, elle regroupe plus de 300 exposants.



L’Ambassade des Etats-Unis au Togo est le grand parrain de cette édition. Avec cette prolongation d’une semaine, les organisateurs espèrent franchir et dépasser le cap des 150 000 visiteurs annoncés avant le début de la Foire.