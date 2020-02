La communauté ivoirienne des Etats-Unis rend un dernier hommage au colonel Wattao

Les Ivoiriens résidant dans le ‘’ Big Apple ‘’city qu’est New York avec à leur tête l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Côte d’Ivoire aux Etats –Unis Haïdara Mamadou et son épouse ont rendu un dernier hommage au colonel Major Issiaka Ouattara dit Wattao décédé le 5 janvier 2020 à New York. C’était le samedi 1er février 2020 au cours d’une cérémonie funéraire organisée à l’Islamic International Funeral dans le quartier de Brooklyn.

Avant donc le rapatriement de la dépouille à Abidjan pour les obsèques et l’inhumation, les Ivoiriens vivant en terre américaine ont tenu à témoigner leur compassion à la famille. Parmi ces Ivoiriens, il y avait également le Représentant permanent de la Côte d’Ivoire aux Nations Unies, l’Ambassadeur Adom Kacou Léon et le Consul Général de Côte d’Ivoire à New York, SE Mme Bakou Annick Josiane Capet.

Ambassadeurs, militaires, anonymes et membres d’autres communautés africaines se sont inclinés devant le cercueil du défunt.

L’un des moments forts de cette journée, qui s’est déroulée en présence de l’épouse du colonel Wattao et de ses trois enfants, était celui de la prière dite par l’imam Konaté.

Une prière mortuaire et une lecture coranique ont meublé ce temps de recueillement à l’issue duquel, le défunt a bénéficié des honneurs militaires.

Une délégation conduite par l’Attaché de Défense de l’ambassade de Côte d’Ivoire aux Etats-Unis, le colonel –Major Kouhao Amichia Edouard, a pris par la suite la route de l’aéroport John Fitzgerald Kennedy de New York pour l’arrivée à Abidjan le dimanche 2 février.

Une levée de corps aura lieu dans la foulée et sera suivie d’une veillée militaire à l’état-major des armées. L’inhumation aura lieu le vendredi 7 février à Doropo, près de Bondoukou (nord-est ivoirien).

Le colonel Issiaka Ouattara dit Wattao, décédé à l’âge de 53 ans, est entré dans l’armée ivoirienne en 1990.