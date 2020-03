La conférence sur les investissements de la Guinée équatoriale est remise au mois de novembre en réponse à l’épidémie de coronavirus

L’Année de l’investissement de la Guinée équatoriale adopte une nouvelle stratégie en réponse à l’épidémie mondiale de coronavirus en cours. Le Ministère des Mines et des Hydrocarbures (MMH) a décidé de reporter le Forum Africain du Pétrole & et des Investissements (AOIF) et l’exposition prévue du 1er juin au 25 et 26 novembre 2020. L’AOIF […]

